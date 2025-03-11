Спасение 33 львов

33 льва были спасены из цирков в Перу и Колумбии и перевезены в Южную Африку, чтобы начать жизнь с нуля. Здесь, в занаменитой провинции Лимпопо их ждет заповедник площадью 5 000 гектаров. Трогательные снимки спасенных больших кошек.







Контейнер со спасенными львами прибыл в заповедник. (Фото Dan Kitwood):







Киса. Она не ждет ничего хорочего, но в этот раз всё будет по-другому.

(Фото Dan Kitwood):Печальные глаза. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):Львица перед выпуском на волю. (Фото Dan Kitwood):Неопределенность… (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):Потерпи! (Фото Dan Kitwood):Львов выпускали на волю по очереди, ожидающих поили водой. (Фото Dan Kitwood):Неуверенный и острожный шаг на волю. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):Работники парка. ( Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):Новый большой дом в Южной Африке. (Фото Dan Kitwood):«Эти большие кошки не не видели света до сегодняшнего дня. Они не ходили по траве, не валялись и не нюхали землю. Когда вы видите, как они трутся о деревья впервые в жизни — это действительно выглядит волшебно». (Фото Dan Kitwood):«У некоторых животных были выбиты зубы и удалены когти…Это печально, но сейчас их мучения закончены. Их ждет новая жизнь с нуля».«Этим проектом мы пытаемся вернуть жизнь львам, которая была украдена у них в течение многих лет на аренах жестоких цирках Перу и Колумбии». (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):Этим кошкам не выжить в дикой природе, поскольку они были выращены в неволе. (Фото Siphiwe Sibeko | Reuters):Забор заповедника на 5 000 гектаров. (Фото Dan Kitwood):На территории заповедника есть питьевые бассейны, площадки для игр, в общем, не соскучишься. (Фото Dan Kitwood):До этого момента он не валялся и даже не ходил по земле. (Фото Dan Kitwood):Еще один спасенный лев. Прибыл с катарактой в международный аэропорт Тамбо в Йоханнесбурге.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)