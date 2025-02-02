Садовые композиции из цемента, которые можно сделать и самому

Один из самых универсальных материалов, из которого можно сделать множество оригинальных и крайне интересных поделок для сада — это цемент. Благодаря этому материалу можно будет не только украсить участок, но и сильно сэкономить, потому что такие садовые скульптуры стоят достаточно дорого.







Есть несколько популярных видов таких фигур, и которые при правильном и аккуратном подходе можно вполне смастерить и самому.

Создать можно что угодноДля того чтобы красиво оформить дачный участок разнообразными садовыми композициями, не нужно тратить много денег. Сегодня доступно множество разнообразных материалов и форм для создания таких скульптур самостоятельно. Если соблюсти технологию и не спешить, то такие изделия получатся не менее долговечными, чем магазинные. Они будут устойчивы к морозам, жаре и дождю. И смогут прослужить на участке без какой-либо защиты минимум десять лет.Такие скульптуры полностью экологически безопасны, потому что материалы, которые будут использованы для их создания, хозяева подберут самостоятельно. Их можно будет устанавливать как на клумбах, так и на грядках, они не загрязнят почву и культуры. А какие именно создать фигуры зависит от фантазии, возможности практически безграничны. Самое сложное в этом вопросе найти подходящую форму для заливки.Очень важно соблюдать несколько важных правил при создании садовых скульптур из цемента. И первое — это правильное приготовление раствора, в противном случае после высыхания он быстро начнёт рушиться. Нужно строго придерживаться пропорции: на одну часть цемента нужно две части песка и одна часть плиточного клея. Воду же нужно добавлять постепенно, не перебарщивать. Также важно хорошо просушить готовое изделие. Это поможет избежать трещин.Потрясающая садовая вазаА после того как фигура будет вынута из формы, её лучше обернуть полиэтиленом. Если хочется дополнительно покрасить или искусственно состарить получившиеся изделия, перед нанесением краски их нужно обработать лаком или грунтовкой. Когда же хочется создать полые фигуры, вместо цемента для этой цели хорошо подойдёт и гипс. Но стоит помнить, что он, безусловно, менее прочный и практически не устойчив к влаге, потому в его состав стоит добавить водоотталкивающие компоненты.Сам цемент должен быть марки M400 и никак не ниже. А самый минимальный объем который может потребоваться будет не менее десяти литров. Сложные конструкции требуется изготавливать по каркасной технологии, иначе фигура разрушится. Для любой тяжелой фигуры лучше всего подготовить фундамент, чтобы она не стояла на земле. Это поможет ей дольше сохраниться.Немного креативностиСначала в ёмкость засыпается песок и цемент два к одному, затем добавляется плиточный клей, всё перемешивается и постепенно добавляется вода. На один килограмм смеси понадобится до трёхсот литров жидкости. На этом этапе в бетон добавляется специальный колер, если необходимо добиться нужного цвета изделия. Этот раствор подходят для заливки в форму или лепки в течении одного часа.Для того чтобы дополнительно повысить морозостойкость фигуры, можно добавить дополнительно клей ПBА, он же поможет раствору быстрее схватиться. А вот добавление жидкого стекла увеличит водостойкость. Но добавлять его следует не более одного процента от общей массы. А вот чтобы добиться большей пластичности изделия, подойдёт добавление в бетон пластификатора, но его можно заменить моющим средством, порошком или жидким мылом. Шпаклевка же придаст изделию гладкость.Смотреться под деревьями будет очень красивоДля отливания нужной фигуры, лучше всего использовать уже готовую форму. Так можно создавать самые разнообразные предметы: это могут быть как сферы, так и фигурки животных, игрушки, человечки или разнообразные вазы, кашпо. А чтобы форму можно было использовать повторно и она не оказалась одноразовой, а хватило на создание целой композиции на дачном участке, нужно обработать поверхность отработанным моторным маслом. Им следует воспользоваться перед заливкой цемента, так фигурку будет проще и легче доставать. Для этой цели подойдёт и cмесь, состоящая из жидкого мыла с растительным маслом.Для того чтобы создать полую фигуру, как правило, это сфера, можно воспользоваться мячом или шариком из пластика, воздушные шары тоже подойдут, их легче извлекать. Застывать смесь будет два дня, после этого шарик можно сдуть. Если же кажется, что цементную смесь такой шарик не выдержит, его можно дополнительно обмотать шпагатом и уже после обмазать смесью при помощи кисти.Можно сделать и клумбу, была бы нужная формаПосле того как изделие высохнет, его можно будет покрасить, но следует использовать только тот состав, который предназначен для наружного применения. Также краска должна быть влагоустойчивой и стойкой к перепадам температур, чтобы не потрескалась. Дополнительно сферу можно будет очень аккуратно отполировать или покрыть прозрачным лаком. Уже после, при необходимости и задумке изделие покрывается мозаикой или другими декоративными элементами.Также существует и каркасный метод создания садовых скульптур. Тут уже готовый каркас, полностью созданный под будущую фигуру, покрывают раствором. Из такого каркаса делают цветочные горшки и фигурки животных. Для их создания можно взять старую обувь, замочить её в воде и уже после лепить из неё то, что необходимо. Для создания более сложной вещи уже применяется аpмирующий каркас. Благодаря ему фигура будет наиболее прочной. Поскольку все эти фигуры будут требовать действительно большего количества цементной смеси, для её экономии всё пространство внутри фигуры можно наполнить бумагой или монтажной пеной.Украшения в форме листьевОдни из наиболее популярных садовых скульптур — это кашпо и горшки. Они будут не только функциональны, но и украсят весь сад. Чтобы создать такие горшки, понадобятся две формы: одна большая и одна маленькая, чтобы создать пустоту внутри горшка. Либо можно воспользоваться каркасным методом. После приготовлении смеси можно приступать к заполнению формы. Важно убедиться, что маленькая форма при этом не будет касаться дна, так получится равномерная и необходимая толщина стенок. Сушиться такое изделие должно не менее двадцати четырёх часов. Форму также необходимо извлекать крайне аккуратно, чтобы не разрушить скульптуру, если она ещё не до конца схватилась.Также очень популярной формой для украшения сада являются грибы разной формы. Это могут быть как поганки, так и знаменитые благородные грибы самых разных размеров. Если после их дополнительно покрасить, никто не отличит от настоящих. Консистенция готовой смеси во всех случаях по итогу с добавлением разных элементов должна быть похожей на густую сметану. При создании этих скульптур в краску можно добавить сразу же цемент. Хотя в целом такие грибы можно оставить и в обычном виде.Замечательно смотритсяГлавное — создать шляпку гриба, и тут уже без готовой формы не обойтись, но можно соорудить её и самостоятельно из половины мяча или шарика. Для создания ножки подойдёт бутылка, например, пластиковая, её можно будет легко разрезать. Для соединения обычно используется специальный цементный клей.Самый же модный вид садовой скульптуры на сегодняшний день — это сферы. Из них можно сделать всю солнечную систему, разложить их по размеру. Украсить ими клумбы или обрамить дорожки. Они будут выгодно смотреться везде. Лучше всего делать сферу, обрабатывая форму цементов в несколько слоёв.Чем больше фигурок тем лучше