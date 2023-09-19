Жизнь на Кавказе в XIX веке на старинных фотографиях легендарного этнографа Дмитрия Ермакова

Дмитрий Иванович Ермаков – русский фотограф, который начал свою профессиональную деятельность в 1860-е годы в Тифлисе. Он создал массу этнографических фотографий, путешествуя по Персии, за что удостоился звания «Фотограф его величества шаха Персидского». В этом обзоре интереснейшие фотографии, которые позволяют представить, какой была жизнь на Кавказе в то далёкое время.
1. В Борчалах
Женщины верхом на лошадях.
Ермаков Дмитрий Иванович — русский фотограф, ориенталист и этнограф. Он родился в Тифлисе в 1845 году в семье архитектора, переселившегося в Грузию из Одессы, и местной крестьянки из религиозной общины молокан. Это удивительное смешение кровей, своеобразное внутреннее столкновение культур и мировоззрений, в конце концов, сформировало в талантливом фотографе неукротимое желание путешествовать и исследовать антропологические типы, запечатлевая быт и традиции народностей, которые проживали на южных и восточных границах России.
2. Тифлис, конец 18 века
Духан и два больших бурдюка на арбе.
Фотографировать Ермаков начал в 15 лет, зарабатывая этим себе на жизнь. Путешественника и антрополога по натуре, его тянуло к необычным типажам и пейзажам Закавказья. Сюжетная съёмка, почти документальная по нашим временам, была Ермакову интереснее постановочных снимков.
3. Принцесса Лазарева
Юная принцесса Лазарева в татарском костюме.
Постепенно Ермаков собирает собственную передвижную походную фотолабораторию, и упрощает конструкцию камеры, делая её более компактной и мобильной. Его фотографии сделаны весьма современно для своего времени – добиться такого эффекта в постановочной студийной съёмке было бы попросту невозможно. Помимо этого, Ермаков не только фотографирует, но и изучает разнообразные языки и наречия южных народов.
4. Дорога в Грузии
Дорога, которая ведет далеко в горы.
В 1870-е годы фотограф отправляется в Персии, где создаёт огромное количество снимков, за что получает неформальный титул «фотографа его величества Персидского шаха». В 1877 году Ермаков отправляется на Кавказский фронт русско-турецкой войны. Эта тяга к путешествиям по южным и восточным окраинам Российской Империи, «охота» за местными типажами, пейзажами и архитектурой роднит фотографа с выдающимся художником Василием Верещагиным.
5. Пашвы
Горные жители Кавказа.
На протяжении жизни фотограф путешествовал по Турции, Персии, южному берегу Крыма и т.д. Он фотографировал памятники архитектуры нетронутые современными реставраторами в Афинах, Константинополе и Иерусалиме. Этому нимало способствовало пополнение лаборатории, появившимися в 1880-х годах фотоаппаратом Филипенко и «стереоскопическим снарядом» Езучевского, которые идеально подходили для походной съёмки. Помимо этого, Ермаков скупал для индивидуальной коллекции удачные фотографии других мастеров. Благодаря его участию до нас дошли уникальные работы первого грузинского фотографа Александра Роинашвили.
6. Сардарский дворец
Бывшая резиденция правителя Эриванского ханства.
В 1896 году выходит знаменитое собрание этих странствий, колоссальный труд, принесший фотографу известность, под названием "Каталог фотографических видов и типов Кавказа, Персии, европейской и Азиатской Турции". Это издание содержало более двадцати пяти тысяч негативов.
7. Селение Метех
Село в восточной Грузии в Каспском муниципалитете края Шида-Картли.
До сих пор трудно осознать масштаб проделанной Ермаковым работы, ставшей энциклопедией жизни экзотических регионов и коллекцией типов множества народностей в их национальных одеждах.
8. Ахтани
Церковь и крепость на небольшом плато.
За свою работу знаменитый фотограф был принят в почётные члены Кавказского подразделения Московского Археологического общества, Общества поощрения изящных искусств Тифлиса, стал кавалером наград Французского фотографического общества, Московской антропологической выставки и других поощрений от культурных организаций Италии, Турции и Ирана.
9. Елисаветополь
Продажа глиняной посуды.
В подборке представлены этнографические фотографии легендарного Дмитрия Ермакова, сделанные во время путешествия по Кавказу и Закавказью.
10. Пекарня в Елизаветполе
Пурщик лепит лаваши, а другой достает их из печи.
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