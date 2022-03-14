Идеи оформления придомовой территории

В новом обзоре вниманию читателей почти два десятка свежих и невероятных способов оформления приусадебной территории.

Действительно важно то, что все это достаточно легко может быть сделано своими собственными руками.

Приятного просмотра.

1. Музыка ветра

Музыка ветра из бусин.

Бусинки, бисер, натуральные и искусственные камни и маленькие колокольчики можно использовать для создания очаровательного инструмента музыка ветра. Для этого, все имеющиеся бусинки следует нанизывать на лески и прикрепить их к небольшой сухой ветке. Вешать такое украшение лучше всего на крыльце у входной двери.

2. Каменный декор

Декор сада камнями.

Обычные речные камни или гальку можно использовать для декора клумб и грядок. Рядочками камней можно разделить огород на секторы, отделить грядки от садовых дорожек и украсить цветочные клумбы.

3. Подставка для горшков

Подставка для цветочных горшков и кашпо.

Используйте старый детский велосипед для создания яркой и креативной подставки для цветочных горшков и кашпо. Такой цветущий элемент ландшафтного дизайна можно разместить у крыльца, калитки или поставить в центре сада.

4. Садовые дорожки

Садовые дорожки из досок.

Всевозможные доски можно использовать для создания оригинальных временных дорожек, которые несмотря на простоту их сбора, могут выглядеть весьма стильно.

5. Вертикальная клумба

Цветущая вертикальная клумба.

Ненужный деревянный поддон можно аккуратно покрасить и использовать его для создания потрясающей вертикальной клумбы, которая станет эффектным украшением одной из стен дома.

6. Перфорированная клумба

Деревянная перфорированная клумба.

Деревянный ящик с отверстиями, которые позволят цветам красиво ниспадать каскадом, прекрасно подойдет для выращивания петуний и в скором времени станет настоящей изюминкой ландшафта.

7. Маркеры для рассады

Маркеры из камней.

Чтобы огород был аккуратным и упорядоченным, маркируйте рассаду обычными речными камнями, украшенными соответствующими рисунками и надписями.

8. Светящиеся пни

Пни, покрашенные флуоресцентной краской.

Срезы сухих пней можно покрасить флуоресцентной краской, которая заставит их светится в темноте. Такие пни можно использовать для создания оригинальных декоративных композиций или в качестве табуретов для гостей.

9. Откидной столик

Откидной столик из поддонов.

Из деревянных поддонов и прочных тросов можно смастерить оригинальный откидной столик, который можно использовать для готовки или пересадки цветов.

10. Многоуровневая клумба

Оригинальная конструкция из горшков.

Из самых простых цветочных горшков, нанизанных особым образом на вкопанный в землю металлический прут, получится невероятное многоуровневое украшение, которое, несомненно, станет изюминкой придомовой территории.

11. Кострище

Круглое кострище.

Замените старый неприглядный мангал на красивое круглое кострище, построить которое можно из тротуарной плитки и щебня всего за один день.

12. Вертикальная клумба

Вертикальная клумба с отверстиями.

Из пластиковой трубы большого объема можно смастерить потрясающую вертикальную цветочную клумбу или оригинальную грядку для выращивания клубники.

13. Мини-водоем

Собственный мини-водоем.

Заиметь на своем участке собственный мини-водоем — мечта каждого ценителя прекрасного. Однако, большинство людей считают, что воплощение такой задумки потребует больших затрат. На самом деле, обзавестись декоративным водоемом может каждый. Для этого потребуется лишь пластиковое или металлическое корыто, которое следует вкопать в землю, тротуарная плитка или камни для декора берегов и конечно же вода.

14. Кормушка

Очаровательная кормушка для птиц.

Из ненужных керамических заварников и блюдец можно смастерить весьма оригинальные кормушки для птиц, которые порадуют пернатых и станут потрясающими украшениями деревьев, растущих на участке.

15. Органайзер для инструмента

Органайзер для садового инструмента.

Ненужный поддон можно использовать для создания практичного и оригинального органайзера для садового инструмента. Такой органайзер можно повесить на одну из стен дома или на дверь сарая, чтобы нужные в работе приспособления всегда были на виду и под рукой.

16. Яркие горшочки

Декор столбов.

Всевозможные столбы и столбики, стоящие на участке, можно украсить прикрепив к ним жестяные баночки, покрашенные в яркие цвета, заполненные землей и предназначенные для выращивания небольших растений.

17. Парящие грядки

Горизонтальные грядки в ПВХ-трубах.

ПВХ-трубы можно использовать для выращивания цветов и небольших растений, вроде салата, укропа, петрушки, мяты или базилика. Кроме того, такими грядками можно украсить забор, фасад дома или любую другую вертикальную поверхность.

18. Полка для цветов

Полка из стремянки.

Ненужную деревянную стремянку можно превратить в изумительную полку и использовать ее для хранения контейнеров с рассадой, цветов в горшочках, леек и мелкого ручного инструмента.

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