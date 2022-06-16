Знаменитости в фотографиях Джонатана Бекера

Джонатан Бекер (Jonathan Becker) родился в 1954 году в Нью-Йорке. В 1981 году он начал сотрудничать с Vanity Fair и вскоре стал ведущим фотографом-портретистом этого издания. Бекера отправляли с редакционными заданиями в самые разнообразные места: от амазонских джунглей до Букингемского дворца. Предлагаем вашему вниманию портреты знаменитостей от Бекера.









Том Круз и Николь Кидман на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 2000 года.







Зак Позен.







Хантер С. Томпсон с Анитой Беймак у себя дома, Колорадо, июль 2002 года.







Жаклин Кеннеди Онассис и Бернард Маламуд в Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк, май 1983 года.







Валентино Гаравани.







Дастин Хоффман.







Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.







Гвинет Пэлтроу на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 1999 года.







Чарльз, принц Уэльский в Глостершире, Англия, июнь 2010 года.







Мадонна, Марта Грэхем и Кельвин Кляйн в Нью-Йорке, октябрь 1990 года.



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