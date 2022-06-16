Джонатан Бекер (Jonathan Becker) родился в 1954 году в Нью-Йорке. В 1981 году он начал сотрудничать с Vanity Fair и вскоре стал ведущим фотографом-портретистом этого издания. Бекера отправляли с редакционными заданиями в самые разнообразные места: от амазонских джунглей до Букингемского дворца. Предлагаем вашему вниманию портреты знаменитостей от Бекера.
Том Круз и Николь Кидман на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 2000 года.
Зак Позен.
Хантер С. Томпсон с Анитой Беймак у себя дома, Колорадо, июль 2002 года.
Жаклин Кеннеди Онассис и Бернард Маламуд в Американской академии искусств и литературы, Нью-Йорк, май 1983 года.
Валентино Гаравани.
Дастин Хоффман.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.
Гвинет Пэлтроу на вечеринке Vanity Fair Oscar, Западный Голливуд, март 1999 года.
Чарльз, принц Уэльский в Глостершире, Англия, июнь 2010 года.
Мадонна, Марта Грэхем и Кельвин Кляйн в Нью-Йорке, октябрь 1990 года.
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Знаменитости в фотографиях Джонатана Бекера
Джонатан Бекер (Jonathan Becker) родился в 1954 году в Нью-Йорке. В 1981 году он начал сотрудничать с Vanity Fair и вскоре стал ведущим фотографом-портретистом этого издания. Бекера отправляли с редакционными заданиями в самые разнообразные места: от амазонских джунглей до Букингемского дворца. Предлагаем вашему вниманию портреты знаменитостей от Бекера.
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