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5 бюджетных мужских часов, которые помогут не уронить статус их обладателям


Отличные бюджетные часы для мужчин.

Отличные бюджетные часы для мужчин.

Наручные часы – важнейший элемент мужского стиля, который идеально подчеркивает вкус и статус их обладателя. К тому же часы очень важный аксессуар с практической точки зрения. Конечно, приобретать часы с огромной стоимостью от именитых брендов может далеко не каждый. По счастью, в мире хватает бюджетных вариантов, которые своим функционалом и внешним видом не дадут уронить статус мужчины.


1. Timex


Проверенные временем Timex.

Проверенные временем Timex.

 

На протяжении всей своей истории часовой бренд Timex из США позиционировал себя, как менее дорогой и при этом не менее надежный и функциональный аналог дорогостоящим «собратьям» из Европы. Компания занимается часами с 1854 года. Многие модели имеют корпус из нержавеющей стали, систему подвески IINDIGLO и водонепроницаемость до 50 метров.

2. Citizen


Легендарные японские часы Citizen.

Легендарные японские часы Citizen.

 

Вот уже сто лет японская марка часов Citizen неизменно радует своих поклонников качественной продукцией. Сегодня главной фишкой бренда является технология Eco-Drive. Она обеспечивает стабильную работу часового механизма даже в сложных условиях. У марки есть много бюджетных деловых моделей часов, которые в своей ценовой категории считаются одними из лучших.

3. Fossil


Немного вычурные Fossil для сильной половины.

Немного вычурные Fossil для сильной половины.

 

Компания Fossil специализируется на производстве часов и ювелирных изделий. Она также выпускает и другие аксессуары для мужчин и женщин. Основан бренд был относительно недавно – в 1984 году. Сегодня марка делает добротные мужские часы, которые продаются по весьма доступным ценам. Есть у бренда и куда более дорогие образцы, которые создаются по большей части в Швейцарии.

4. August Steiner


Молодые и добротные August Steiner.

Молодые и добротные August Steiner.

 

Совсем молодая американская компания занимающаяся часами, которая была основана 12 лет тому назад. Предлагает преимущественно недорогие мужские часы. Бренд также предоставляет на всю свою продукцию гарантию до двух лет. Временами попадаются весьма любопытные образцы с матовым циферблатом и коричневым ремешком.

5. Seiko


Часы Seiko станут отличным выбором для большинства мужчин.

Часы Seiko станут отличным выбором для большинства мужчин.

 

Популярный японский часовой бренд, который выпускает аксессуары для сильной половины человечества. Основана компания-производитель в 1881 году. Сегодня Seiko предлагает невероятно широкий ассортимент самых разных часов. Особой популярностью пользуются многофункциональные модели устройств.

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5 бюджетных мужских часов, которые помогут не уронить статус их обладателям

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5 бюджетных мужских часов, которые помогут не уронить статус их обладателямПодписаться на мой Instagram
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