32 дерзких и пафосных революционных плаката, нарисованных в Стране Советов в начале 1920-х

В жертву Интернационалу.

Антанта готовит новый поход. Смотри в оба! Художник Н.Когоут.

Отступая перед красной армией белогвардейцы жгут хлеб. Художник Апсит А.

Паразиты и лодыри, не работая, сами мешают работе других. Художник В. Костяницын.

На плакате напечатаны стихотворения Алексея Радакова: Жизнь безграмотного и Жизнь грамотного.

Рождество. Художник Д.С. Моор (Орлов).

Народам Кавказа. Художник Д. Моор.

Суд народный. Художник Д. Моор.

Руку дезертир. Ты такой же разрушитель рабоче-крестьянского государства, как и я, капиталист!... Только на тебя теперь моя надежда. Художник Д. Моор.

Художник Д. Моор. Царские полки и Красная армия.Художник Д. Моор.

Фронтов нет - опасность есть.

Читайте кооперативную литературу. Художник И. Нивинский.

Чтение - одна из обязанностей человека. Художник В. Говорков.

Как из хлеба сделать ситец?

Кооперация не знает пограничных столбов. Художник И. Рерберг.

Всё в прошлом.

Три гренадера. Художник Виктор Дени.

Что ты сделал для фронта?

Хлеб нам даст только Красная Армия.

Красный пахарь. Художник Б.Зворыкин.

Граждане! Поймите же, наконец, голод дошел до ужаса. Художник М. Черемных.

Враг хочет захватить Тулу - кузницу Красной Армии. Товарищи! Художник В.Н. Дени.

Освободители.

Продовольственный налог - это маховое колесо государственного механизма. Художник С.И. Иванов.

Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Художник И.В. Симаков.

Наступление коммунизма - счастье трудящихся.

Могучая культура создаёт могучую кооперацию.

Электрификация и контрреволюция. Художник Вячеслав Полонский.

Да здравствует всеобщее военное обучение трудящихся. Создан в 1918 году добровольческой армией юга России.

С Новым годом! Художник П.Соколов-Скаля.

Так большевистские карательные отряды из латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, разоряют деревни и расстреливают крестьян.