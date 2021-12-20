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32 дерзких и пафосных революционных плаката, нарисованных в Стране Советов в начале 1920-х


В жертву Интернационалу.

В жертву Интернационалу.

Ещё несколько десятков лет назад вокруг этих плакатов стояла невероятная шумиха. Критики, коллекционеры и обычная публика, возмущённые и одновременно восхищённые искусной графикой и дерзким оформлением, вели бесконечные споры о том, что правильно, а что нет. Кто-то кричал о том, что долой пропаганду, а кто-то, напротив, воспринимая увиденное как должное, поговаривал, что от реальности не убежишь. В нашем обзоре представлена серия патриотических, политических и агитационных плакатов 1917-21 годов времён Советской России, пронизанных революционным пафосом, иронией и сарказмом.

Антанта готовит новый поход. Смотри в оба! Художник Н.Когоут.

Антанта готовит новый поход. Смотри в оба! Художник Н.Когоут.


Отступая перед красной армией белогвардейцы жгут хлеб. Художник Апсит А.

Отступая перед красной армией белогвардейцы жгут хлеб. Художник Апсит А.

 
Паразиты и лодыри, не работая, сами мешают работе других. Художник В. Костяницын.

Паразиты и лодыри, не работая, сами мешают работе других. Художник В. Костяницын.

 
На плакате напечатаны стихотворения Алексея Радакова: Жизнь безграмотного и Жизнь грамотного.

На плакате напечатаны стихотворения Алексея Радакова: Жизнь безграмотного и Жизнь грамотного.

 
Рождество. Художник Д.С. Моор (Орлов).

Рождество. Художник Д.С. Моор (Орлов).

 
Народам Кавказа. Художник Д. Моор.

Народам Кавказа. Художник Д. Моор.

 
Суд народный. Художник Д. Моор.

Суд народный. Художник Д. Моор.

 
Руку дезертир. Ты такой же разрушитель рабоче-крестьянского государства, как и я, капиталист!... Только на тебя теперь моя надежда. Художник Д. Моор.

Руку дезертир. Ты такой же разрушитель рабоче-крестьянского государства, как и я, капиталист!... Только на тебя теперь моя надежда. Художник Д. Моор.

 
Царские полки и Красная армия. Художник Д. Моор.

Царские полки и Красная армия.
Художник Д. Моор.

 
Фронтов нет - опасность есть.

Фронтов нет - опасность есть.

 
Читайте кооперативную литературу. Художник И. Нивинский.

Читайте кооперативную литературу. Художник И. Нивинский.

 
Чтение - одна из обязанностей человека. Художник В. Говорков.

Чтение - одна из обязанностей человека. Художник В. Говорков.

 

 
Как из хлеба сделать ситец?

Как из хлеба сделать ситец?

 
Кооперация не знает пограничных столбов. Художник И. Рерберг.

Кооперация не знает пограничных столбов. Художник И. Рерберг.

 
Всё в прошлом.

Всё в прошлом.

 
Три гренадера. Художник Виктор Дени.

Три гренадера. Художник Виктор Дени.

 
Что ты сделал для фронта?

Что ты сделал для фронта?

 
Хлеб нам даст только Красная Армия.

Хлеб нам даст только Красная Армия.


Красный пахарь. Художник Б.Зворыкин.

Красный пахарь. Художник Б.Зворыкин.

 
Граждане! Поймите же, наконец, голод дошел до ужаса. Художник М. Черемных.

Граждане! Поймите же, наконец, голод дошел до ужаса. Художник М. Черемных.

 
Враг хочет захватить Тулу - кузницу Красной Армии. Товарищи! Художник В.Н. Дени.

Враг хочет захватить Тулу - кузницу Красной Армии. Товарищи! Художник В.Н. Дени.

 
Освободители.

Освободители.

 
Продовольственный налог - это маховое колесо государственного механизма. Художник С.И. Иванов.

Продовольственный налог - это маховое колесо государственного механизма. Художник С.И. Иванов.

 
Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Художник И.В. Симаков.

Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Художник И.В. Симаков.

 
Наступление коммунизма - счастье трудящихся.

Наступление коммунизма - счастье трудящихся.

 
Могучая культура создаёт могучую кооперацию.

Могучая культура создаёт могучую кооперацию.

 
Электрификация и контрреволюция. Художник Вячеслав Полонский.

Электрификация и контрреволюция. Художник Вячеслав Полонский.

 
Да здравствует всеобщее военное обучение трудящихся. Создан в 1918 году добровольческой армией юга России.

Да здравствует всеобщее военное обучение трудящихся. Создан в 1918 году добровольческой армией юга России.

 
С Новым годом! Художник П.Соколов-Скаля.

С Новым годом! Художник П.Соколов-Скаля.

 
Так большевистские карательные отряды из латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, разоряют деревни и расстреливают крестьян.

Так большевистские карательные отряды из латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, разоряют деревни и расстреливают крестьян.

 

Пожалуй, Советская Россия – не единственная страна, в которой нет-нет, да и всплывала пропаганда, подтрунивающая народ на разговорчики и пересуды. Но в отличие от Северной Кореи, которая своими агитационно-провокационными плакатами, демонстрировала зверства американцев, русский народ всё-таки акцентировал внимание на других событиях, привлекая внимание публики к менее жестоким событиям, но оттого не менее насущным проблемам.

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32 дерзких и пафосных революционных плаката, нарисованных в Стране Советов в начале 1920-х

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32 дерзких и пафосных революционных плаката, нарисованных в Стране Советов в начале 1920-хПодписаться на мой Instagram
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