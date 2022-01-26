17 нестандартных способов применения обычного репчатого лука, которые заставят иначе взглянуть на эт

Несколько необычных способов использования обычного лука.
Никогда не задумывались над тем, как можно использовать лук? В действительности, у репчатого лука есть огромное количество применений вне готовки блюд, о них, собственно, сейчас и пойдет речь. Определенно, большинство собранных здесь советов пригодится каждому человеку.
1. Пищеварение
Польза лука для пищеварения.
Регулярное употребление лука в пищу поможет нормализовать и улучшить пищеварение. Все дело в том, что лук содержит растворимую клетчатку (олигофруктозу), которая способствует росту полезных бактерий в кишечнике, а также помогает предотвратить и справиться с диареей. Кроме того, любители этого продукта намного реже страдают язвой желудка.
2. Жир и нагар
Лук, как средство от жира и нагара на кастрюлях.
Остатки жира и нагара на кастрюлях и сковородках можно очистить с помощью лука. Просто поместите в грязную посудинку дольку лука, залейте небольшим количеством теплой воды и оставьте на некоторое время, а после просто помойте кастрюлю, как обычно.
3. Химические запахи
Лук против запаха краски и лака.
Лук прекрасно впитывает в себя токсичные запахи. Просто разрежьте луковицу на несколько частей, положите на тарелку и оставьте в комнате, где витает неприятный запах и вскоре от него не останется и следа. Кроме того, лук прекрасно убивает бактерии, поэтому его кусочки можно раскладывать по квартире в периоды эпидемий.
4. Насекомые
Лук от насекомых дома и в саду.
Используйте лук, чтобы избавится от насекомых, поселившихся в доме. Для этого небольшую луковицу нужно разрезать, поместить в мисочку, залить небольшим количеством воды и поставить у окна. Также, луковым настоем можно опрыскивать листья растений, чтобы защитить их от вредителей.
5. Лоток для животных
Приучить животное к лотку.
Используйте лук, если домашний любимец повадился справлять нужду не в положенном месте. Для этого просто разложите кусочки лука в местах, которые облюбовало животное. Его запах, скорее всего, не понравится любимцу и вынудит животное искать более комфортное место.
6. Головокружение
Лук от головокружения.
Запах лука – эффективное средство от головокружения, которое, наверняка, есть в холодильнике у каждого. Просто отрежьте кусочек этого продукта и понюхайте его. Головокружение тут же отступит, и вы вновь обретете твердую почву под ногами.
7. Бессонница
Лук, как средство от бессонницы.
Запах лука, едва ли, можно назвать приятным, однако многие поклонники народной медицины уверяют, что именно он помогает справиться с бессонницей и является эффективным средством борьбы с нарушениями сна. Нужно просто поместить несколько кусочков лука в чашку и поставить ее у кровати.
8. Рак
Лук для профилактики рака кишечника и печени.
Согласно исследованиям, регулярное потребление лука в пищу помогает предотвратить рак кишечника и печени. Все дело в кверцетине, содержащимся в этом продукте, который замедляет рост раковых клеток.
9. Пригоревший рис
Лук для спасения пригоревшего риса.
Положите на пригоревший рис несколько ломтиков лука. Он впитает в себя неприятный запах и поможет спасти блюдо, которое казалось испорченным.
10. Металлические и чугунные поверхности
Лук для чистки металлических и чугунных поверхностей.
Используйте половину луковицы для чистки решетки гриля, духовки или плиты. Он справиться с загрязнениями не хуже жесткой щетки и не оставит царапин на поверхности.
11. Золотые и серебряные изделия
Лук для чистки золота и серебра.
Замочите порезанную луковицу в теплой воде на некоторое время. Полученным раствором смачивайте мягкую тряпочку и используйте ее для чистки изделий из серебра и золота.
12. Ржавчина
Лук против ржавчины.
Лук можно использовать для чистки металлических предметов от ржавчины. Просто натирайте кусочком луковицы, пораженный участок до тех пор, пока ржавчина не исчезнет, а после сполосните водой и вытрите насухо.
13. Следы пота
Лук от пятен пота на одежде.
Избавится от желтого пятна пота поможет кусочек лука, которым следует потереть загрязненный участок одежды. Луковый сок проникнет в волокна ткани, выведет загрязнения, не испортив при этом цвет изделия.
14. Пятна грязи и травы на подошве
Лук для чистки белой подошвы.
Лук – эффективное средство для чистки подошвы белых кед от пятен травы и грязи. Тщательно потрите кусочком лука грязную подошву, а после смойте все мылом.
15. Укусы насекомых
Лук для снятия зуда и раздражения.
Лук обладает противовоспалительными и освежающими свойствами, которые делают его прекрасным средством от боли и раздражения после укуса насекомого. Просто прикладывайте время от времени кусочки луковицы к пораженным участкам кожи, чтобы избавиться от неприятных ощущений и ускорить процесс заживления. Также луковым соком можно смазывать кожу, чтобы отпугнуть назойливых комаров и ос.
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