17 нестандартных способов применения обычного репчатого лука, которые заставят иначе взглянуть на эт

Несколько необычных способов использования обычного лука.

1. Пищеварение

Польза лука для пищеварения.

2. Жир и нагар

Лук, как средство от жира и нагара на кастрюлях.

3. Химические запахи

Лук против запаха краски и лака.

4. Насекомые

Лук от насекомых дома и в саду.

5. Лоток для животных

Приучить животное к лотку.

6. Головокружение

Лук от головокружения.

7. Бессонница

Лук, как средство от бессонницы.

8. Рак

Лук для профилактики рака кишечника и печени.

9. Пригоревший рис

Лук для спасения пригоревшего риса.

10. Металлические и чугунные поверхности

Лук для чистки металлических и чугунных поверхностей.

11. Золотые и серебряные изделия

Лук для чистки золота и серебра.

12. Ржавчина

Лук против ржавчины.

13. Следы пота

Лук от пятен пота на одежде.

14. Пятна грязи и травы на подошве

Лук для чистки белой подошвы.

15. Укусы насекомых

Лук для снятия зуда и раздражения.