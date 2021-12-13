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Фотографии из прошлого: 15 звездных браков времен СССР


Звездные браки времен СССР.

Звездные браки времен СССР.

Киноактеры в СССР были настоящими звёздами и общими любимцами. И конечно, многих поклонников интересовала личная жизнь их кумиров. И хотя в то время афишировать её было не принято, поклонники умудрялись узнать о своих любимых актёрах практически всё.

1.Звездная пара


Евгений Урбанский и Дзидра Ритенберг.

Евгений Урбанский и Дзидра Ритенберг.

 

2. Лаврова и Урбанский


Фотографии из прошлого: 15 звездных браков времен СССР

Портретный снимок Татьяны Лавровой и Евгения Урбанского.

 

3. Лаврова и Олег Даль


Татьяна Лаврова была замужем за Олегом Далем.

Татьяна Лаврова была замужем за Олегом Далем.

 

4. Короткий брак


Олег Даль и Нина Дорошина.

Олег Даль и Нина Дорошина.

 

5. Совместное фото


Людмила Целиковская и Михаил Жаров.

Людмила Целиковская и Михаил Жаров.

 

6. Целиковская и Юрий Любимов


Людмила Целиковская и Юрий Любимов, прожившие вместе 20 лет.

Людмила Целиковская и Юрий Любимов, прожившие вместе 20 лет.

 

7. Первая любовь, первый брак


Татьяна Самойлова и Василий Лановой.

Татьяна Самойлова и Василий Лановой.

 

8. Надежда Чередниченко и Иван Переверзев


Надежда Чередниченко и Иван Переверзев – главные герои кинокартины «Первая перчатка».

Надежда Чередниченко и Иван Переверзев – главные герои кинокартины «Первая перчатка».

 

9. Ладынина и Любезнов


Марина Ладынина и Иван Любезнов.

Марина Ладынина и Иван Любезнов.

 

10. Отличная пара


Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов.

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов.

 

11. Любимые сказочные персонажи


Алексей Консовский и Вера Алтайская.

Алексей Консовский и Вера Алтайская.

 

12. Дробышева и Коняев


Портретный снимок Нины Дробышевой и Виталия Коняева.

Портретный снимок Нины Дробышевой и Виталия Коняева.

 

13. Основатели театра «Современник»


Олег Ефремов и Лилия Толмачева.

Олег Ефремов и Лилия Толмачева.

 

14. Отличная звездная пара


Арчил Гомиашвили и Татьяна Окуневская.

Арчил Гомиашвили и Татьяна Окуневская.

 

15. Портретный снимок


Настя Вертинская и Александр Градский.

Настя Вертинская и Александр Градский.

 

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Фотографии из прошлого: 15 звездных браков времен СССР

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Фотографии из прошлого: 15 звездных браков времен СССРПодписаться на мой Instagram
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