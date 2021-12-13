Фотографии из прошлого: 15 звездных браков времен СССР

Звездные браки времен СССР.
Киноактеры в СССР были настоящими звёздами и общими любимцами. И конечно, многих поклонников интересовала личная жизнь их кумиров. И хотя в то время афишировать её было не принято, поклонники умудрялись узнать о своих любимых актёрах практически всё.
1.Звездная пара
Евгений Урбанский и Дзидра Ритенберг.
2. Лаврова и Урбанский
Портретный снимок Татьяны Лавровой и Евгения Урбанского.
3. Лаврова и Олег Даль
Татьяна Лаврова была замужем за Олегом Далем.
4. Короткий брак
Олег Даль и Нина Дорошина.
5. Совместное фото
Людмила Целиковская и Михаил Жаров.
6. Целиковская и Юрий Любимов
Людмила Целиковская и Юрий Любимов, прожившие вместе 20 лет.
7. Первая любовь, первый брак
Татьяна Самойлова и Василий Лановой.
8. Надежда Чередниченко и Иван Переверзев
Надежда Чередниченко и Иван Переверзев – главные герои кинокартины «Первая перчатка».
9. Ладынина и Любезнов
Марина Ладынина и Иван Любезнов.
10. Отличная пара
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
11. Любимые сказочные персонажи
Алексей Консовский и Вера Алтайская.
12. Дробышева и Коняев
Портретный снимок Нины Дробышевой и Виталия Коняева.
13. Основатели театра «Современник»
Олег Ефремов и Лилия Толмачева.
14. Отличная звездная пара
Арчил Гомиашвили и Татьяна Окуневская.
15. Портретный снимок
Настя Вертинская и Александр Градский.
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