Как я обработать почву осенью

За лето земля отдала огромное количество полезных веществ различным культурам, которые на ней выращивались. В конце сезона земля нуждается в специальной обработке, которая сможет повысить плодородие и избавит от болезней и вредителей.

Осенняя обработка почвы является залогом хорошего урожая на будущий год.

Для приготовления удобрения для почвы насыпьте 10 грамм пекарских дрожжей и 4 ч л сахара в 1 л воды. Оставьте смесь в теплом месте на 30 минут. Повысить эффективность удобрения поможет препарат фитоспорин-м. 200 мл средства растворите в 400 мл воды. Приготовленное средство можно хранить 6 месяцев.







На 10 л воды понадобится 1 ст л дрожжевого раствора и 1 ст л фитоспорина-м. Полученным раствором необходимо полить почву 2 раза с интервалом в 10 дней.







После полива почвы дрожжевой подкормкой можно использовать кормовой мел, который содержит большое количество кальция.







Просто рассыпьте мел по участку, а затем присыпьте его сверху слоем перегноя и хорошо перекапайте участок.







Еще один препарат, который улучшит микрофлору почвы — Байкал-М1. 1 ст л препарата необходимо растворить в 10 л воды и использовать для полива участка после внесения перегноя. Благодаря таким простым обработкам к весне почва станет рыхлой и легкой, она будет наполнена питательными веществами и полезными микроорганизмами.