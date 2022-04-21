«Оружие» бармена: столовый прибор 4 в 1, который сделает любое застолье лучше

Все в жизни должно быть красиво.
У каждой профессии свой инструмент. Бармены не являются исключением. В последние годы, конструкторы все чаще мастерят «универсальные инструменты». И в этом отношении, «оружие» барменов тоже не стало исключением.
Колоть лед.
Злоупотребление спиртными напитками может стать причиной серьезных последствий. Однако, это вовсе не означает, что разумное потребление выписки – что-то совсем плохое. Особенно, если делается это редко, в компании друзей и родственников, и самое собой, под какой-нибудь действительно памятный для всех повод. Само собой, в таких ситуациях хочется, чтобы все было «красиво», особенно если повод этот праздничный. В момент организации мероприятия, стоит поручить одному человеку «должность» бармена, главного по выпивке. Само собой, такому специалисту потребуется инструмент. Приспособлений для барменов несколько, однако, почти все они были совмещены в одно, под названием Izola 4-in-1 Bar Tool.
Открывать бутылки.
Название устройства говорит само за себя. Данный инструмент решает почти все проблемы бармена, предоставляя в его распоряжение арсенал из всех необходимых «игрушек». Как и следует из названия, в Izola совмещено 4 инструмента. Такой подход решает сразу несколько проблем. Во-первых, это позволяет ничего не терять! Во-вторых, сокращает место необходимое для хранения прибора. В-третьих, ускоряет процесс работы с напитками и как следствие – улучшает обслуживание гостей.
Все для гостей.
С помощью Izola 4-in-1 Bar Tool можно мерять объем, открывать самые разные бутылки, выкручивать пробки вина и шампанского, колоть лед и делать некоторые другие необходимые для бармена действия. Инструмент выполнен в витражном стиле. Его приятно держать в руках. Самое главное, приспособление сделано из высококачественной нержавеющей стали, а потому прослужит опытному и аккуратному бармену верой и правдой не один десяток лет, а возможно, даже перейдет по наследству!
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