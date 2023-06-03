Готтард — самый длинный туннель в мире

Строительство самого длинного туннеля в мире завершилось. 57-километровый железнодорожный туннель, расположенный под Альпами, который теперь соединяет Цюрих и Милан, строился… 20 лет. Эта инвестиция стоила более 6,5 миллиардов евро. Давайте заглянем внутрь самого длинного и глубокого туннеля в мире.







Швейцарские власти заявили, что 24 августа был завершено строительство и установка всех технических элементов самого длинного туннеля в мире — туннеля Готтард.







Туннель будет открыт 2 июня 2016 года. Теперь из Цюриха до Милана на поезде можно будет доехать всего за 2,5 часа, то есть на целый час меньше, чем в настоящее время. Это стало возможным благодаря тому, что на глубине 2,5 километра под Альпами удалось пробурить туннель почти по прямой, поэтому поезда в нём смогут развить достаточно высокую скорость.







В июле этого года, в рамках проверки на 13-километровом участке тоннеля между Bodio и Faido, поезд совершил пробную поездку со скоростью 220 км/ч.







Последние два месяца дочерняя компания швейцарской железной дороги проводила проверку всей инфраструктуры туннеля, в том числе электрических систем, коммуникации, мониторинга и других объектов. Никаких нарушений не выявлено.







Туннель является частью проекта Альп Транзит-Готард, который включает в себя модернизацию железнодорожной линии, проходящей через Альпы от Эрстфельд до Лугано. На этой линии с 2009 года, строится ещё один туннель, 15-километровый Ceneri-Basistunnel, который планируется открыть в 2019 году.







Самая высокая точка 57-километрового туннеля Готтард расположена на высоте 550 метров над уровнем моря. Он состоит из двух параллельно идущих на расстоянии 40 метров отдельных «коридоров» диаметром 9,14 метров.







В туннеле поезда смогут ездить со скоростью до 250 километров в час.







57-километровый туннель Gotthard превзошёл предыдущего рекордсмена по длине, 54-километровый туннель в Сэйкан Японии и соединяющий Англию с Францией 50-километровый туннель под Ла-Маншем







Швейцарский Готтард является также самым глубоким до сих пор построенным железнодорожным туннелем. Его самый глубокий участок находится 2300 метров под землёй.







При строительстве туннеля работало более 2 тысяч рабочих и специалистов, восемь из них трагически погибли.







Туннель Готтард, в котором в скором будущем можно будет прокатиться поездом прямо под Альпами.







Туннель Готтард.



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