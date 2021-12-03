10 головокружительных лестниц, перемещаться по которым хватит духу разве что ползком

Самые головокружительные лестницы в мире.
Как правило, именно архитектурные сооружения присваивают себе всю славу в качестве достопримечательностей любой страны. Но иногда лестницы, ведущие к тем самым памятникам, заслуживают не меньшего внимания. Путешествие по 10 самым фантастическим и нереальным лестницам заставят восторгаться и содрогаться одновременно.
1. Лестницы на священной горе Huashan (Китай)
Все лестницы и тропы ведут в храм, расположенный на высоте 2130 м (Китай).
Такие вертикальные лестницы ведут в храм на горе Huashan (Китай).
Гора Хуашань считается священной, поэтому у самой вершины (2130 метров!) расположены монастыри, куда держат свой опаснейший, а порой и смертельный путь не только монахи и паломники, но и отчаянные туристы.
Экстремальный поход в храм на горе Huashan.
Они передвигаются по узкими мостикам, свисающим над глубокой пропастью, поднимаются по вертикальным ступеням, вырубленным в скале. Больше половины троп без перил, и только лишь самые опасные переходы оснащены закрепленными цепями. Такой путь преодолеть могут только сильные и здоровые люди, поэтому на подъем допускаются не все желающие.
2. Лестница, ведущая в храм Ангкор-Ват (Камбоджа)
Лестница, ведущая в храм Angkor Wat (Камбоджа).
Angkor Wat – огромный храмовый комплекс, который не имеет себе равных как по красоте, так и по сохранности самого строения. Ведь его возвели еще в первой половине XII века в честь индуистского бога Вишну. Высота сооружения составляет 65 метров, поэтому чтобы попасть внутрь такого монументального сооружения, нужно подняться по лестнице, которая имеет значительный уклон – 70 градусов.
Буддисты всего мира стойко преодолевают столь крутую лестницу в храм Ангкор-Ват (Камбоджа).
И объясняется столь трудное восхождение тем, что буддистские монахи хотели напомнить людям о невероятно тяжелом пути на небеса. В наше время это самое знаковое место для буддистов всего мира, поэтому они устремляются к нему, преодолевая столь крутые ступени лестницы.
3. Экстремальная лестница в горах Taihang (Китай)
Лестница для любителей экстрима в горах Taihang
Эта необычная лестница, расположенная в провинции Шаньси в западной части гор Taihang, была создана для того, чтобы пощекотать нервы туристам и любителям острых ощущений.
Для того, чтобы до добраться до самых живописных и укромных мест, над расщелиной, в которой протекает горный ручей, вбили в скалу железные пруты с закрепленными на них узкими ступенями. При этом никаких перил не предусмотрено. Для элементарной страховки протянули металлическую цепь, за которую можно держаться при прохождении столь опасного участка пути.
4. Лестница Гастелугаче (Испания)
Лестница на острове Гастелугаче (Испания).
Эта восхитительная гряда лестниц расположена на острове Гастелугаче (Gaztelugatxe) в Испании. Она соединяет остров с материком и построена еще в X веке. Ее стремительный подъем ведет к вершине холма, на котором расположен храм тамплиеров.
Излюбленное место паломников и туристов (Gaztelugatxe, Испания).
За много веков существования этого необычного места, оно обросло массой невероятных легенд и различных поверий, благодаря которым остров стал очень популярной туристической и паломнической зоной. Сюда устремляются люди с надеждой на исцеление и чудо.
5. «Лестница мечтаний» (Япония)
Та выглядит «Лестница мечтаний» (Awaji Yumebutai), состоящая из 100 клумб.
Создана лестница на острове Авадзи и представляет собой уникальный комплекс с многочисленными необычными экспонатами и восхитительным садом, расположенном на 100 уровнях. Этот потрясающий сад задуман как мемориал жертвам землетрясения в Кобе, произошедшем в 1995 году. Здесь можно долго ходить по ступеням меж цветочными клумбами, каждая из которых уникальна и неповторима, умиротворенно размышляя о смысле бытия.
6. Спиральная лестница в Линчжоу (Китай)http://navote.ru/?p=25263
Металлическая винтовая лестница в горах Тяйхань (Китай).
Эта лестница расположена в горах Тяйхань и была создана для связи с далекой горной деревней, а теперь служит необычным развлечением для туристов. Местные жители ее называют «Лестницей в небо». Подъем по ней является своего рода имитацией восхождения на гору высотой 91,5 м, но без альпинистского снаряжения. Ступени этой винтовой лестницы, словно огромный удав, обвивают железный столб, установленный перпендикулярно земле. К подъёму по ней допускаются не все желающие, потому что это очень сложное и опасное развлечение.
7. Ступени, ведущие к водопаду «Чаша Дьявола» (Эквадор)
Лестница Каньона (Canyon Staircase), ведущая к водопаду.
По этой знаменитой лестнице Каньона можно добраться до величественного водопада «Чаша Дьявола» (Pailon del Diablo), который расположен на реке Pastaza, недалеко от города Баньос (Banos).
Водопад (Pailon del Diablo) можно увидеть изнутри.
Не только необычной извилистой лестницей славится этот водопад, но и сквозным тоннелем, по которому переходят на его другую сторону. Это позволяет увидеть потрясающее зрелище – ниспадающую стену воды изнутри самого водопада.
8. Лестница короля Арагона (Франция)
Лестница короля Арагона на острове Корсика (Франция).
Лестница (Еscalier du roi) расположена на острове Корсика и является одним из самых головокружительных сооружений мира. Она проходит вдоль стен города Бонифачо и вырублена в отвесной скале. Угол ее подъема не очень и крутой, около 45 градусов (если сравнивать с предыдущими лестницами), но чтобы преодолеть весь путь, нужно подняться по 187 каменным ступенькам.http://navote.ru/?p=25263
Поход по лестнице, проходящей над водой, вызывает необычные ощущения (Еscalier du roi).
И проходит она над морем, поэтому во время подъема появляется возможность любоваться восхитительным морским пейзажем. У лестницы есть уникальная особенность – благодаря особой конструкции, во время восхождения возникает невероятное ощущение «падения вверх», из-за того, что под ногами находится голубое, изумительной прозрачности море.
9. «Небесные врата» Тяньмэнь и дорога, ведущая к ним (Китай)
«Небесные врата» Тяньмэнь (Китай).
Эта длинная лестница, состоящая из 999 ступенек, поднимается к удивительной арке (Tianmen Cave), которая образовалась в горах Тяньмэнь еще в 263 году н.э. и имеет неимоверную высоту – 131 м. Поэтому и возникает ощущение у всех восходящих к ней, что они идут прямо в небо. Такое количество ступеней было высечено неслучайно, ведь по древней китайской философии, каждый, кто преодолеет 999 ступеней, постигнет вечную радость.
Экстремальная дорога к подножию «Небесных ворот» Китай).
Особого внимания заслуживает дорога, ведущая в небеса, которая строилась с 1998 по 2006 годы, протяженностью 11 километров. Даже сложно представить, но она начинает свой головокружительный подъем с отметки 200 метров ниже уровня моря и заканчивается на высоте 1300 метров выше уровня моря.
Канатная дорога, ведущая к «Небесным вратам» (Китай).
Конечно же, есть альтернатива столь длительному и тяжелому пути – канатная дорога, протяженность которой 7455 метров, ставшая самой длинной в мире. Но столь длительное путешествие того стоит, ведь перед туристами открываются фантастические горизонты живописной местности.
10. «Лестница в небеса» на Гавайях (США)
«Лестница в небеса» на острове Оаху. (США).
Лестница, ведущая в самое поднебесье, состоит из 3922 ступенек и находится на живописном острове Оаху. Она является одним из красивейших и впечатляющих маршрутов, созданных человеком.
Лестница проходит в дымке облаков.
Когда поднимаешься по ее ступеням вверх, на самую вершину, которая практически всегда окутана густым туманом, то возникает чувство нереального вхождения в облака.
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