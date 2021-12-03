10 головокружительных лестниц, перемещаться по которым хватит духу разве что ползком

Самые головокружительные лестницы в мире.

1. Лестницы на священной горе Huashan (Китай)

Все лестницы и тропы ведут в храм, расположенный на высоте 2130 м (Китай).

Такие вертикальные лестницы ведут в храм на горе Huashan (Китай).

Экстремальный поход в храм на горе Huashan.

2. Лестница, ведущая в храм Ангкор-Ват (Камбоджа)

Лестница, ведущая в храм Angkor Wat (Камбоджа).

Буддисты всего мира стойко преодолевают столь крутую лестницу в храм Ангкор-Ват (Камбоджа).

3. Экстремальная лестница в горах Taihang (Китай)

Лестница для любителей экстрима в горах Taihang

4. Лестница Гастелугаче (Испания)

Лестница на острове Гастелугаче (Испания).

Излюбленное место паломников и туристов (Gaztelugatxe, Испания).

5. «Лестница мечтаний» (Япония)

Та выглядит «Лестница мечтаний» (Awaji Yumebutai), состоящая из 100 клумб.

6. Спиральная лестница в Линчжоу (Китай)http://navote.ru/?p=25263

Металлическая винтовая лестница в горах Тяйхань (Китай).

7. Ступени, ведущие к водопаду «Чаша Дьявола» (Эквадор)

Лестница Каньона (Canyon Staircase), ведущая к водопаду.

Водопад (Pailon del Diablo) можно увидеть изнутри.

8. Лестница короля Арагона (Франция)

Лестница короля Арагона на острове Корсика (Франция).

Поход по лестнице, проходящей над водой, вызывает необычные ощущения (Еscalier du roi).

9. «Небесные врата» Тяньмэнь и дорога, ведущая к ним (Китай)

«Небесные врата» Тяньмэнь (Китай).

Экстремальная дорога к подножию «Небесных ворот» Китай).

Канатная дорога, ведущая к «Небесным вратам» (Китай).

10. «Лестница в небеса» на Гавайях (США)

«Лестница в небеса» на острове Оаху. (США).

Лестница проходит в дымке облаков.