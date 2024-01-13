Сокровенная Мексика в объективе лучшего латиноамериканского фотографа XX века

Местная забегаловка. Мексика, 1934 год.

2. Каноэ

Чачалакас, Веракрус, 1936 год.

3. Уличные торговцы

Уличная торговля в центре города, 1975 год.

4. Велосипедисты

Мексиканские велосипедисты в пустыне, 1966 год.

5. Игра теней

фотография, на которой тень формируют причудливый образ, 1972 год.

6. Влюблённые

Прогулка на окраине города. Мексика, 1950 год.

7. Фрида Кало

Портретный снимок гениальной мексиканской художницы.

8. Диего Ривера

Мексиканский художник, муралист и политический деятель , 1930 год.

9. Верховный жрец

Жрец в храме красного тигра. Мексика, 1949 год.

10. Сеньор де Папантла

Местный житель в маленьком городишке . Мексика, 1934 год.

11. Оптика

Магазин оптики, в котором можно получить профессиональную консультацию. Мексика, 1931 год.

12. Парикмахер

Уличный мексиканский цирюльник, 1924 год.

13. Маргарита Бонампак

Местная жительница, которая занимается росписью настенных фресок.

14. Чамула

Муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в городе Сан-Хуан-Чамула.

15. Работа Мануэля Альвареса Браво

Женщина возле разбитого стекла . Мексика, 1938 год.