Посейте в саду чудесный многолетник — алиссум скальный. Он славится очень обильным цветением в весенний период, неприхотливостью, низкорослостью (высота — 30 см).
Хотя алиссум и цветёт пышно, его корневая система компактная. А значит, вы можете выращивать его не только в открытом грунте, но и в контейнерах.
Цветок обладает нежным, лёгким ароматом, который привлекает полезных насекомых в сад. Из семян алиссум зацветает на второй год. Семена можно посеять сразу в грунт в мае-июне, а можно — рассадой.
Для растения лучше всего подобрать солнечное место с рыхлой почвой (лучше — с добавлением песка) — тогда алиссум будет гарантированно пышно цвести весь сезон. После цветения обязательно следует провести обрезку, чтобы кустик нарастил новые, молодые побеги.
Посадите это неприхотливый многолетник для сада
Посейте в саду чудесный многолетник — алиссум скальный. Он славится очень обильным цветением в весенний период, неприхотливостью, низкорослостью (высота — 30 см).
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