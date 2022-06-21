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Посадите это неприхотливый многолетник для сада

Посейте в саду чудесный многолетник — алиссум скальный. Он славится очень обильным цветением в весенний период, неприхотливостью, низкорослостью (высота — 30 см).

Посадите это неприхотливый многолетник для сада

Хотя алиссум и цветёт пышно, его корневая система компактная. А значит, вы можете выращивать его не только в открытом грунте, но и в контейнерах.

Посадите это неприхотливый многолетник для сада

Цветок обладает нежным, лёгким ароматом, который привлекает полезных насекомых в сад. Из семян алиссум зацветает на второй год. Семена можно посеять сразу в грунт в мае-июне, а можно — рассадой.

Посадите это неприхотливый многолетник для сада

Для растения лучше всего подобрать солнечное место с рыхлой почвой (лучше — с добавлением песка) — тогда алиссум будет гарантированно пышно цвести весь сезон. После цветения обязательно следует провести обрезку, чтобы кустик нарастил новые, молодые побеги.

Посадите это неприхотливый многолетник для сада

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многолетникСад
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