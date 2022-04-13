7 стильных и необычных фруктовниц, которые помогут справиться с авитаминозом

Справиться с авитаминозом помогут даже фруктовницы!
Принято считать, что в межсезонье лучшими друзьями организма являются фрукты, которые помогают восполнить витаминный запас. Немаловажную роль в борьбе с авитаминозом и плохим настроением играют и фруктовницы. Какие варианты выбрать, чтобы удачно украсить интерьер и создать благоприятную атмосферу в пространстве?
1. В пасти у кита
В пасти у кита
Многие привыкли к тому, что посуда выполняет лишь функциональную роль, и не все уделяют должное внимание дизайну кастрюль, тарелок или чашек. То же касается и фруктовниц, а ведь настолько эффектнее фрукты смотрятся не просто в вазе, а в таком геометрическом ките.
2. Цветочное настроение
Цветочное настроение
Весной хочется наполнять интерьер цветами, но если флористические мотивы на текстиле или обоях не вписываются в интерьер, то стоит поиграть с дизайном предметов декора. Например, выбрать вазу для фруктов, состоящую из металлических цветочков.
3. В стиле хай-тэк
В стиле хай-тэк
Самое лаконичное и сдержанное решение – ваза из металла. Она отлично впишется в интерьер в стиле хай-тэк. Такая фруктовница смотрится очень презентабельно стильно, она понравится людям, которые ценят практичность.
4. Дополнительный объём
Дополнительный объём
Когда нет проблем с площадью, сам интерьер довольно сдержанный и лаконичный, то можно сделать акцент на предметах декора. Эта объёмная ваза разноообразит монотонный или слишком строгий интерьер своей многослойностью и необычным дизайном.
5. В морском стиле
В морском стиле
Не за горами период отпусков и морских приключений. Морально подготовиться к ним поможет креативная керамическая ваза в виде корабельных канатов. Она будет неплохо смотреться в скандинавском и морском интерьере.
6. Красота бетона
Красота бетона
В лофтовых пространствах редко встречаются вазы с фруктами. Исправить положение призвана эта оригинальная ваза из самого настоящего бетона. На её фоне фрукты будут выделяться своей яркостью, тем самым подчёркивая фактурность бетона.
7. Яркий всплеск
Эта ваза предназначена для самых жизнерадостных людей в мире! Она символизирует яркий всплеск оптимизма и хорошего настроения. Такая фруктовница запросто станет цветовым акцентом в пространстве, а также поднимет настроение хозяевам и гостям интерьера!
Яркий всплеск
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