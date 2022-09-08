Средство ингредиентов, которое очистит раковину до блеска

Нередко дорогие химические средства для чистки раковины плохо справляются со своей задачей: на раковине даже после усиленной чистки остаются жирные разводы, пятна и грязь.

Для того чтобы содержать раковину в идеальной чистоте без затрат сил, времени и денег, приготовьте натуральную чистящую пасту. Стоит такое чистящие средство копейки, а результат его работы впечатлит даже самую опытную хозяйку.







Для приготовления эффективной чистящей пасты смешайте 1 стакан пищевой соды, 4 чайные ложки соли и половину стакана жидкого мыла.







С помощью чего-то тяжелого спрессуйте пасту.







Нанесите небольшое количество чистящего средства на жесткую губку и тщательно протрите всю раковину.







Смойте чистящее средство водой и наслаждайтесь результатом! После такой простой обработки раковина будет блестеть как новая.

Читать далее →