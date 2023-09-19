С нами не соскучишься!

8 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Такое праздное путешествие даётся не многим. Масштаб другой, но всё же предлагаю посмотреть по диагонали мою книже...Экскурсия по 50 ш...
  • Александр Макеев
    А кто заострял своё внимание на твёрдом знаке "Ъ" русской кириллицы? Чтобы осознать его истинное значение и применени...Как великие умы с...
  • Александр Макеев
    А у всех ли наблюдателей новых фактов или повседневно наблюдаемых фактов срабатывала интуиция догадкой осознания ценн...Как великие умы с...

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Предлагаем вашему вниманию подборку разноплановых снимков, сделанных разными фотографами в разный период истории. Каждая фотография расскажет вам что-то свое — от страшной катастрофы до повседневной жизни в Париже.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Часть рухнувшего скоростного шоссе Хансин после Великого хансинского землетрясения (или Землетрясение в Кобе), произошедшего 17 января 1995 года.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Парижские роллеры, 1942 год.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Квадрофонический магнитофон «Юпитер Квадро», созданный на базе стереофонического магнитофона Маяк-001, 1975 год.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Первый в мире «летающий человек» Отто Лилиенталь. Погиб в 1896 году, когда его планер рухнул с высоты 15 метров.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Аэрофотосъёмка лунного ландшафта Западного фронта во время Первой мировой войны, холм Combres, St. Mihiel сектор, к северу от Hattonchâtel и Vigneulles, 1919.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Прыжок на автомобиле. Эль Пасо (Техас), 1922 год.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

На заднем плане трое с лопатами. СССР, 1937.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Первомайская демонстрация в Киеве. 1954 год.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

По распоряжению бывшего президента Франции Шарля де Голля, уничтоженный гитлеровцами вместе со всеми жителями Орадур-сюр-Глан не восстанавливался, а стал городом-музеем.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Владимир Путин со школьными друзьями.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Арнольд Шварценеггер, 1963.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Развилка дорог в Афганистане, 1955 г.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Спасение водителя сошедшего с моста тягача, Реддинг, штат Калифорния, США, 1954 г.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Мобильный пункт голубиной связи во время Первой мировой войны.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Сергей Есенин со студентами Сельскохозяйственного института на памятнике А. С. Пушкину. Детское Село. Июль, 1924 г.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Самая идеальная авиакатастрофа… Никто не погиб. Великобритания 10 октября 1960 года.

Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Черчилль в юности.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх