Зачем в Китае строят пустующие города-призраки и заводы-зомби

Скорость экономического развития Китая ошеломляет / Фото: v-g-h.info

Площадь застроек в Китае за 25 лет возросла в четыре раза / Фото: blog.alliancebernstein.com







На строительство урбанизированных районов пошло очень много бетона / Фото: dudon.enjourney.ru

Спрос на недвижимость оказался гораздо ниже, чем темпы ее возведения / Фото: www.chinavisa.org.ua

Большая часть государственных заводов уже закрылась / Фото: news.myseldon.com

Ввиду утери интереса к отрасли многие фабрики и заводы превратились в заброшки / Фото: loveopium.ru

Готовые к заселению квартиры так и не дождались своих хозяев / Фото: obozrevatel.com

Количество пустующих китайских городов более пятидесяти / Фото: www.sonar2050.org

Кангбаши - один из городов-призраков рассчитан на проживание трехсот тысяч человек / Фото:russpil.ru

Ордос - один из самых больших городов-призраков Поднебесной / Фото: yandex.ua

В городах-призраках построены парки, торговые центры и готовые квартиры / Фото: mirputeshestvij.mediasole.ru

В пустующие города правительство привлекает жителей сертификатами на обмен / Фото: emakar.ru