Натуральная подкормка для томатов

Подкормите простыми и полностью натуральными подкорками томаты, перцы, баклажаны и другие овощи в огороде, чтобы они дали рекордно высокий урожай! Удвойте количество плодов легко и быстро.



Для домашнего удобрения понадобятся самые простые ингредиенты, которые всегда есть под рукой у любой хозяйки! Экономно, натурально, практично.







Дрожжевая подкормка

Больше урожая, меньше болезней

Она поистине является универсальной! Дрожжевая подкормка подходит практически всем огородным и комнатным растениям. Она экономична и эффективна!Дрожжевую подкормку не вносят под чеснок, лук, картофель и батат.В небольшом количестве воды разведите 2 пакетика дрожжей и 1 ст. л. сахара. Размешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи «включились» в работу. Затем доведите количество жидкости до 2 л (1 пакетик на 1 л воды соответственно).После разведения водой дрожжевую подкормку можно понемногу вносить под каждое растение в огороде, кроме вышеуказанных. Частота применения — 1 раз в 2/3 недели. Лучше сочетать с другими подкормками для большей эффективности.Дрожжевую подкормку лучше всего сочетать с биогумусом. Жидкое удобрение разводят по инструкции на упаковке (отличаются производители) и поливают огородные культуры также 1 раз в 2/3 недели.Вершинная гниль — частая проблема, с которой сталкиваются дачники. Она появляется в основном на томатах, перцах и баклажанах. Главной причиной является недостаток кальция. Чтобы его восполнить, подготовьте сырую яичную скорлупу. Промойте, удалите внутреннюю плёнку, просушите в течение суток. Измельчите до состояния пудры.Для удобрения не подходит скорлупа от варёных яиц.50 г измельчённой яичной скорлупы заварите 1 л кипятка. Настаивайте неделю в тёмном месте, периодически взбалтывайте банку. Готовый настой процедите и доведите до 3 л чистой водой. Поливайте понемногу томаты, баклажаны и перцы. Достаточно проводить такую профилактическую обработку 1 раз в месяц (или по состоянию растений).Все вышеперечисленные подкормки очень хорошо отражаются на урожайности и здоровье растений! Удвойте количество вкусных плодов несложными, полностью натуральными удобрениями, сделанными своими руками.