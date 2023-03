Кто придумал службу скорой медпомощи и как она изменялась

Всему причиной войны







Римский порядок полевой медицины

Забытье длиной в тысячу лет

«Отец скорой помощи»

Прорыв «неотложек» XIX века

Модернизация для цивилизации

Евангелие от Луки описывает притчу о добром самаритянине, который спас еврея после нападения на него разбойников – «перевязав ему раны, возливая масло и вино, и, усадив его на осла своего, привез в гостиницу, где и позаботился о нем» . Именно эти строки можно считать одним из первых упоминаний о неотложной медицинской помощи. Тем не менее человечеству потребовалось еще полтора тысячелетия, чтобы сделать «неотложку» доступной для обычных людей. В этом материале мы расскажем о появлении, упадке, возрождении и настоящем прорыве одной из самых важных служб – скорой медицинской помощи.Во времена первых человеческих цивилизаций жизнь людей ценилась не очень высоко. Исключением были лишь правители, богачи и воины. Солдат в любых армиях старались лечить, наверное, с тех времен, когда собственно эти армии и начали появляться.Еще в древние античные времена доктора практиковали на первый взгляд ужасные кровавые процедуры. Однако большинство из них действительно помогали спасать жизни солдат. А в некоторых случаях даже возвращали опытных бойцов в строй. Именно на полях античных битв и появился один из первых аналогов привычной всем ныне скорой медицинской помощи.С середины I века до н. э. в армии Римской империи начинает действовать организованная система медицинской помощи, во многом напоминающей современную . Получившего ранение или заболевшего солдата доставляли в «валетудинарий» (лат. Valetudinis – «здоровье»). Это заведение было чем-то средним между станцией «неотложки» и военно-полевым госпиталем.Штат валетудинариев насчитывал несколько десятков сотрудников. Главными среди них были хирурги и их помощники – капсарии. Последние были ответственны за хирургические инструменты, перевязочные средства, а также медицинские снадобья и запасы вина. Кроме этого валетудинарии имели свой транспорт, централизованную систему снабжения, а также «садово-огородные бригады» для выращивания, сбора и заготовки лекарственных растений Каждый валетудинарий, который был рассчитан на несколько сотен «койко-мест», обеспечивал медицинскую помощь бойцам трех легионов. Это примерно 15 тысяч солдат и офицеров. Пациентов в такие «госпиталя» доставляли специальные бригады из 8-10 человек , которые дислоцировались сразу за линией боевых построений легионеров.Для транспортировки раненых использовали гамаки из плащей, которые закреплялись между лошадьми. Для обезболивания и снятия болевого шока применяли особую смесь вина и дурманящих трав, которая содержалась в флягах «санитаров». Все они получали денежную премию за каждого спасенного раненого легионера.Римляне внесли неоценимый вклад в развитие службы первой медицинской помощи. В последствии валетудинарии получили собственное отопление, водопровод и канализацию . Были оборудованы отдельные операционные и перевязочные, которые для поддержания «стерильности» мыли горячим вином. Обработку проходили и все медицинские инструменты.Все эти достижения цивилизации исчезли на несколько столетий после падения Римской империи в V веке нашей эры.Несколько веков понадобилось человечеству, чтобы только приблизиться к уровню медицинской помощи эпохи Древнего Рима. Что-то похожее на «неотложку» в Европе можно было наблюдать лишь в начале XV века. Однако теперь «скорая» стала доступна не только воинам на поле брани.В Нидерландах в 1417 году была основана целая сеть лодочных станций, где врачи откачивали людей, утонувших в речных каналах. Там же медики отогревали переохладившихся, а также могли при надобности перевязать, сделать кровопускание, вправить сустав или кость.В XVIII веке, в эпоху Просвещения, забота о здоровье человека выходит на новый уровень. В Париже организовывается служба по оказанию медицинской помощи. Работала она так: инспектор или комиссар полиции сопровождал доктора домой к пациенту. В случае необходимости госпитализации, страж порядка лично вызывал частную «двуколку», которая доставляла больного в монастырский приют. После полицейский выдавал чеки от магистратуры доктору и извозчику.Считается, что именно французы внесли наибольший вклад в создание современной медицинской службы. Хирурга Доминика Жана Ларрея (1766-1842 гг.) по праву считают «отцом скорой помощи» . Именно он в конце XVIII века организовал во французской армии передвижные медицинские лагеря.Ларрей является автором идеи конных двуколок, предназначенных для эвакуации раненых с поля боя, которые он назвал «амбулансами». Также француз спроектировал и мобильные операционные – кареты, запряженные четверкой лошадей. Именно Доминик Жан Ларрей разработал и ввел в обиход тактику триажа – медицинской «сортировки» пациентов на легко раненых, тех, которым нужна срочная хирургическая помощь, заразных (инфекционных) больных и «безнадежных», или умирающих.Во время наполеоновского похода в России или Египетской кампании несмотря на всю тяжесть боевых действий, «амбулансы» доставляли раненных на операции всего за 10-20 минут. Это помогло французским медикам спасти жизни десятков тысяч солдат и офицеров. В легендарной битве под Березиной сам «отец скорой помощи» Доминик Жан Ларрей лично проводил от 200 до 300 операций в сутки.Самые первые службы неотложной медицинской помощи появились во второй половине XIX века в США – сначала в Коммерческом госпитале Цинциннати (1865 год), а через 4 года и в госпитале Белвью (Нью-Йорк). Нью-йоркские медики оборудовали свои кареты скорой помощи всем самым необходимым по медицинским канонам того времени: шинами, желудочными помпами, морфием и запасом бренди.И все же настоящая первая станция скорой помощи появилась 1 мая 1883 года в Европе. Ее организовал в Вене врач, психиатр и создатель военных санитарных поездов Яромир Мунди. Станция имела диспетчерскую с несколькими параллельными телефонными аппаратами , кареты ambulance, а также подстанции для врачей.Довольно быстро идея Мунди была реализована властями Австро-Венгерской империи. По Вене стали курсировать санитарные кареты, оснащенные двумя лампами. Одна из которых освещала дорогу вознице, а другая вращалась, предупреждая экипажи и прохожих. Именно такой была первая «мигалка» скорой помощи.Кроме сети станций «неотложки» на каждой остановке трамвая в Вене были размещены носилки. Всего в столице Австро-Венгерской империи функционировало 5 карет и 11 врачей скорой помощи. Всеобщая моторизация экипажей и карет «неотложки», оборудование их дефибрилляторами и кислородными аппаратами, оптимизация диспетчерской службы – модернизация скорой помощи продолжалась уже в XX веке. Лишь во второй его половине скорая помощь наконец-таки приобрела тот вид, который привычен сейчас всем. Таким образом «медицинская роскошь» античных воинов стала общедоступной и вполне обыденной для большинства современных жителей Земли.