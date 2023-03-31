Красивые весенние клумбы для вдохновения

Как узнать, что пришла настоящая весна? На улице все чаще светит солнце и появляются первые цветы. И если повлиять на погоду мы никак не можем, то создать удивительно красивую клумбу из первоцветов вполне в наших силах.

Особое отношение к первоцветам объясняется не только тем, что это первые вестники теплой весны. Эти растения отличаются богатой цветовой гаммой, благодаря чему можно создать поистине яркую и оригинальную клумбу. Красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый, малиновый, оранжевый… За долгую зиму мы истосковались по сочным оттенкам. Что ж, пора разогнать тоску-печаль и заняться оформлением весеннего цветника.







Цветочная река

В форме сердца…

Вертикальное озеленение

Не только цветы, но и кустарники

Волны, полосы и островки

Корзины с первоцветами

Сладкие парочки

Всяко разно, или пейзажные цветники

Цвет один, а цветы – разные

Маленькая Голландия

Цветущие островки из крокусов

Минимум хлопот и максимум ярких красок

Гиацинтовая феерия

Солнышки на клумбе

Вместо фона

Цветы под снежным покрывалом

Ваш цветник имеет вытянутую форму? Превратите его в цветочную реку. Для этого выберите растения для основного «потока», а также для «берегов». На фото ярко-синее побережье из мускари обрамляют тюльпановую заводь. И стоит подуть ветру, как этот цветочный пейзаж придет в движение, и будет создавать впечатление настоящей реки.Мускари – луковичный многолетник. Растение быстро разрастается: за сезон луковичка дает целое гнездо деток. Период цветения длится около двух недель, причем первые цветки в зависимости от сорта появляются с конца марта по начало июня. Эффектнее всего смотрятся в групповой посадке. На фоне ковра из мускари выигрышно смотрятся оранжевые, желтые и розовые тюльпаны.Организуйте посадку растений на клумбе в виде какой-нибудь фигуры, например, сердца. Для этого цветник не обязательно должен быть большим. Интересные варианты можно создать, даже если в вашем распоряжении обычная клумба. Главное, подобрать растения по цветовой гамме и не забыть про разницу в периоде цветения.На фото ландшафтный дизайнер создал сердце из тюльпанов на фоне розовых гиацинтов. Пока гиацинты цветут, бутоны тюльпанов плотно закрыты, и фигура имеет нежно-зеленый цвет. Но по мере того, как отцветут гиацинты, распустятся их «соседи» по цветнику, и цветовая гамма композиции изменится.Вертикальное озеленение – это не всегда банальные ящички и вазоны. А как на счет того, чтобы украсить забор или стену дома чем-то более оригинальным? Например, старой, покрашенной в разные цвета обувью, и посадить в нее цветущие растения! В таких емкостях удобно выращивать низкорослые цветы, например, пролески, виолу, мускари, печеночницу, ветреницу и т.д. Не забудьте проделать отверстия в горшках-башмаках для удаления излишек влаги.Весенняя клумба не обязательно должна состоять только из первоцветов. Почему бы не взять за основу цветника форзицию! Кустарник начинает цвести желтыми цветочками гораздо раньше, чем выпускает листья. В результате кусты смотрятся как яркие солнечные пятна на фоне не до конца пробудившейся природы. Хотите сделать цветник еще ярче? Посадите вокруг форзиции первоцветы. Но если куст разросся, следите, чтобы светолюбивые растения не оказались в густой тени.Абстрактная схема посадки растений подходит для больших цветников. Забудьте о симметрии и высаживайте первоцветы островками, прокладывайте между ними полосы и волны, заполняйте пространства подходящими по цветовой гамме однолетниками или многолетниками. В общем, не ограничивайте ничем свою фантазию.На фото ярким акцентом композиции выступают нарциссы. Их часто сажают вместе с тюльпанами, так как срок цветения у них примерно совпадает. Но это далеко не единственно возможный вариант. В нашем случае красоту желтых весенних цветов подчеркивают анютины глазки, маргаритки и незабудки.Засадить весь цветник первоцветами – на такое отважится не каждый дачник. Ведь жизнь у первых весенних цветов коротка, а следовательно, совсем скоро придется думать о «смене декораций». Но если порадоваться яркими красками в начале весны все же хочется, почему бы не поселить цветы в переносные корзины! Кстати, при такой посадке у вас не будет проблем с тем, чтобы выкопать луковицы для хранения после цветения.Выберите для клумбы пару первоцветов и сделайте все возможное, чтобы они в полной мере раскрывали красоту друг друга. Как, например, это сделано на нашем фото. Оранжевые рябчики возвышаются над желтым морем из нарциссов, демонстрируя свою изысканность и грациозность. А нарциссы в сочетании с этими нежными цветами смотрятся еще более солнечно и позитивно.Пейзажные цветники – это полный хаос в оформлении. Растения высаживаются группами. Чем больше видов растений разных расцветок поместится на клумбе, тем лучше. В результате у вас должно создаваться впечатление природной асимметрии. За счет того, что у всех цветов различная продолжительность цветения, вы сможете постепенно видоизменять клумбу, не нарушая общей гармонии.Интересный ход в оформлении клумбы – использование разных растений в одной и той же цветовой гамме (на фото желтая виола в сочетании с желтыми нарциссами). Разноуровневая посадка в одной цветовой гамме дает эффект объема. А чтобы клумба не казалась скучной, разбавьте ее несколькими островками контрастного оттенка.Превратите цветник в маленькую Голландию, засадив его тюльпанами. Высаживайте луковицы вперемешку или группами в зависимости от сорта. В любом случае у вас получится великолепное цветущее поле.После цветения и полного пожелтения листьев луковицы тюльпанов выкапывают. А это значит, у вас освободится место для посадки других растений. Так что заранее подумайте о том, что будет расти в вашем цветнике после пестрых весенних луковичных.Крокусы распускаются на безлистом коротеньком цветоносе. Но их яркие соцветия (могут быть голубыми, желтыми, оранжевыми и лиловыми) выигрышно выделяются на фоне черной, едва пробудившейся от зимнего сна почвы. Это низкорослое растение, высота которого редко превышает 10 см. Сажают их либо небольшими группками, либо сплошным разноцветным ковром. Продолжительность массового цветения составляет от двух до трех недель.Клумба, которая требует минимум заботы, но радует продолжительным цветением, – это вполне реально. Основу такого цветника должна составить примула. Среди достоинств растения – огромное разнообразие расцветок. Благодаря этому клумба превращается в пестрое цветочное море.Примула хорошо смотрится как в одноуровневых посадках, так и на альпийских горках. Расцветает с конца апреля и украшает сад до середины лета. А некоторые сорта зацветают и повторно осенью. Разбавить мозаику из примул можно любыми другими растениями – как цветущими, так и декоративно-лиственными.Гиацинты настолько самодостаточны, что запросто составят основу яркой клумбы даже без цветущих соседей. Но это вовсе не означает, что они не могут «подружиться» с другими первоцветами. Напротив, такие композиции смотрятся еще эффектнее.Соцветия гиацинтов могут быть окрашены в самые разные оттенки (от кремового до фиолетового, от розового до желтого), благодаря чему при групповой посадке удается создать фантастический калейдоскоп. Расцветают в конце апреля и радуют своей красотой примерно 2 недели. Луковицы нужно выкапывать и хранить в темном прохладном месте до следующего сезона посадки.Нарциссы, наравне с тюльпанами, относятся к луковичным культурам, которые можно встретить практически на всех весенних клумбах. Их сажают как сплошным массивом, так и небольшими островками. Смотрятся они словно маленькие солнышки.Нарциссы неприхотливы, практически не болеют, пересадку требуют лишь раз в 7 лет. Существует много сортов с различными сроками цветения. Это важно учитывать, подбирая нарциссам партнеров по клумбе. Например, ранние сорта подружатся с подснежниками, крокусами и мускари, а поздние с примулами, живучкой, бруннерой.Когда нет больше сил терпеть серость за окном, но и времени на оформление полноценной клумбы также нет, на помощь придут почвопокровные стелющиеся флоксы. Сложно придумать более неприхотливое растение! Зацветают они в апреле, причем яркий ковер сохраняет свою декоративность вплоть до июня. Флоксы – отличный выбор для тех, кто хочет заполнить пространство между высаженными островками первоцветов. Эти многолетники прекрасно чувствуют себя в альпинариях, рокариях, цветниках, в бордюрном озеленении и т.д.Хотите, чтобы клумба начала цвести еще до того, как полностью сойдет снег? Тогда присмотритесь к морознику, или геллеборусу. У растения настолько нежные соцветия, что даже не верится, что они способны выдерживать морозы. Но факт остается фактом: большинство видов морозника раскрывают бутоны еще до того, как цветник освобождается от снежного покрывала, а именно с конца февраля по апрель.Высаживать геллеборус лучше группами. Так он эффектнее смотрится на фоне заснеженного сада. Пересадку переносит очень болезненно, но зато при регулярных подкормках может расти на одном месте до 10 лет. Размножается семенами. Посадка в апреле или сентябре.Весенняя клумба создает особое настроение в начале сезона. Уделите время оформлению цветника, и он станет вашим персональным источником бодрости и позитива, а также зарядит вас энергией, чтобы реализовать наполеоновские планы на дачном участке.