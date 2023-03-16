16 лучших растений-компаньонов для помидоров

Существует огромное количество различных рекомендаций, как получить богатый урожай сочных и вкусных томатов. Но одним из наиболее эффективных является совместная посадка томатов вместе с растениями-компаньонами.

Удивительно, но правильные растения, высаженные рядом с кустиками томатов, способны улучшить вкус плодов, сделать их более крупными и защитить их от болезней и вредителей.



Базилик

Огуречная трава

Чеснок

Салат

Руккола

Мята

Лук

Петрушка

Амарант

Шалфей

Перец

Календула

Базилик улучшает вкус томатов. Это растение также отпугивает от кустиков комаров и плодовых мух.Помидоры, окруженные базиликом, также часто бывают крупнее.Это растение должно быть высажено рядом с помидорами так как оно защитит посадки от томатного рогатого червя. Однако обратите внимание на то, что огуречная трава очень быстро разрастается, и ее любят пчелы.При посадке с помидорами (и любыми другими растениями) чеснок будет отпугивать красных паутинных клещей. Чеснок также обладает противогрибковыми свойствами, помогая сохранить почву здоровой.Салат и помидоры на грядке помогают друг другу. Так, кустики томатов защищают салат от палящего солнца, а салат помогает сохранить влажность и оптимальную температуру почвы вокруг кустиков.Все, что сказано о салате, можно отнести и к рукколе, которую также можно посадить рядом с кустиками томатов.Для улучшения вкуса помидоров многие садоводы также сажают рядом мяту.Лук улучшают вкус овощей и помогает плодам расти более крупными. Посадка лука рядом с томатами позволяет снизить потребность в удобрениях. Более того, лук отпугивает тлю, которая любит томаты.Садоводы утверждают, что петрушка ускоряет рост томатов, а плоды получаются более крупными и сочными.Амарант привлекает полезных насекомых, которые питаются вредителями томатных растений.Чтобы отпугнуть черных блошек и паутинных клещей от кустиков посадите рядом шалфей.Как острый так и болгарский перец помогут получить лучший урожай томатов.Календула, которую иногда называют бархатцами, может помочь в борьбе с томатными вредителями. Рогатые черви и белокрылки ненавидят календулу.