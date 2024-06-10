10 лайфхаков, которые спасут в быту

От бытовых обязанностей никуда не деться. Облегчите себе жизнь, используя гениально простые и крайне практичные лайфхаки! Они спасут в сложных ситуациях, которые могут испортить настроение на весь день.

Необычные и замечательные идеи, которые делают жизнь чуточку лучше! Отличная подборка, необходимая абсолютно каждой хозяюшке.

№ 1: хранение вещей

№ 2: улучшение пластиковой бутылки

№ 3: защита кожаной обуви

№ 4: компактное хранение

№ 5: вещи на плечиках





№ 6: лёгкая чистка батареи

№ 7: запах в холодильнике

№ 8: шерсть животных

№ 9: скрипучая дверь

№ 10: порванные колготки

Жизнь научила, как выкручиваться из проблемных ситуаций с лёгкостью и улыбкой на лице!Чтобы свитеры и другая одежда не вытягивалась, не вешайте их на плечики. Лучше сверните посередине, как на фото ниже, и подвесьте на вешалку. Тогда ткань не вытянется!В хозяйстве всегда пригодится 5 л пластиковая бутылка. Но что если у неё сломалась ручка? Уберите её, а на её место повяжите верёвку, свёрнутую в кольцо. Это удобнее, надёжнее и практичнее!Чтобы ваша обувь не боялась сырости и влаги, просто возьмите вазелин! Распределите небольшое количество на сухую чистую поверхность. Это ещё и продлит жизнь кожаной обуви!Оторвите кольцо от алюминиевой банки и наденьте на крючок вешалку. Теперь хранить одежду можно гораздо компактнее!Заметили, что вещи в шкафу на вешалках вечно падают на пол? Просто нанесите на плечики немного горячего клея, дайте ему застыть и вешайте одежду. Проблема решена!Не получается почистить батарею? Возьмите кусочек поролоновой губки, зажмите в ножницах и вытрите пыль и грязь легко и быстро!Избавьтесь от неприятного запаха в холодильнике супер-просто! На салфетку насыпьте немного риса и соли. Сверните, завяжите и положите на полку в холодильнике. Хватает на 3 недели!Хотите быстро почистить мебель от шерсти? Наденьте резиновую перчатку, увлажните и проведите круговыми движениями по мебели. Шерсть соберётся за секунды!Эту проблему решить очень просто! Смажьте петли твёрдым дезодорантом, закройте и откройте дверь пару раз. Неприятный скрип пропадёт!Не спешитесь отправлять их в мусорку! Нарежьте на кусочки, и у вас получатся отличные бесплатные тряпки для уборки дома!Замечательные идеи, которые так или иначе облегчат жизнь любой хозяюшке. Забирайте себе, применяйте и занимайтесь бытовыми делами с удовольствием!