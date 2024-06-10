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С нами не соскучишься!

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10 лайфхаков, которые спасут в быту

От бытовых обязанностей никуда не деться. Облегчите себе жизнь, используя гениально простые и крайне практичные лайфхаки! Они спасут в сложных ситуациях, которые могут испортить настроение на весь день.
Необычные и замечательные идеи, которые делают жизнь чуточку лучше! Отличная подборка, необходимая абсолютно каждой хозяюшке.

Жизнь научила, как выкручиваться из проблемных ситуаций с лёгкостью и улыбкой на лице!


№ 1: хранение вещей



Чтобы свитеры и другая одежда не вытягивалась, не вешайте их на плечики. Лучше сверните посередине, как на фото ниже, и подвесьте на вешалку. Тогда ткань не вытянется!


№ 2: улучшение пластиковой бутылки



В хозяйстве всегда пригодится 5 л пластиковая бутылка. Но что если у неё сломалась ручка? Уберите её, а на её место повяжите верёвку, свёрнутую в кольцо. Это удобнее, надёжнее и практичнее!


№ 3: защита кожаной обуви



Чтобы ваша обувь не боялась сырости и влаги, просто возьмите вазелин! Распределите небольшое количество на сухую чистую поверхность. Это ещё и продлит жизнь кожаной обуви!


№ 4: компактное хранение



Оторвите кольцо от алюминиевой банки и наденьте на крючок вешалку. Теперь хранить одежду можно гораздо компактнее!


№ 5: вещи на плечиках


Заметили, что вещи в шкафу на вешалках вечно падают на пол? Просто нанесите на плечики немного горячего клея, дайте ему застыть и вешайте одежду. Проблема решена!


№ 6: лёгкая чистка батареи



Не получается почистить батарею? Возьмите кусочек поролоновой губки, зажмите в ножницах и вытрите пыль и грязь легко и быстро!


№ 7: запах в холодильнике



Избавьтесь от неприятного запаха в холодильнике супер-просто! На салфетку насыпьте немного риса и соли. Сверните, завяжите и положите на полку в холодильнике. Хватает на 3 недели!


№ 8: шерсть животных



Хотите быстро почистить мебель от шерсти? Наденьте резиновую перчатку, увлажните и проведите круговыми движениями по мебели. Шерсть соберётся за секунды!


№ 9: скрипучая дверь



Эту проблему решить очень просто! Смажьте петли твёрдым дезодорантом, закройте и откройте дверь пару раз. Неприятный скрип пропадёт!


№ 10: порванные колготки



Не спешитесь отправлять их в мусорку! Нарежьте на кусочки, и у вас получатся отличные бесплатные тряпки для уборки дома!



Замечательные идеи, которые так или иначе облегчат жизнь любой хозяюшке. Забирайте себе, применяйте и занимайтесь бытовыми делами с удовольствием!
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