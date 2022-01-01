Как побороть сонливость

Думаете, только вам одному на работе неуклонно хочется вздремнуть? По данным Росстата, подавляющее большинство работающих россиян жалуется на недостаток энергии, снижение продуктивности и лишнюю сонливость в течение дня. Само собой, с таким подходом к делу не получится ни заработать хорошо, ни свой бизнес начать. А ведь бороться с неприятной сонливостью очень просто! Вот, к примеру, целых восемь проверенных методов, которые помогут вам стать бодрым и энергичным человеком.









Превентивный удар

Алкоголь и сигареты

Свежий воздух

Правильное питание

Перерыв на сон

Точечное воздействие

Яркий свет

Неудобное место