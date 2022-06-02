Белокурые и голубоглазые кавказцы: миф или реальность?

Когда заходит разговор о жителях Кавказа, в голове сразу же формируется образ смуглого человека, с темными волосами и густыми черными бровями. Именно так, по мнению большинства, выглядят осетины, ингуши, грузины и армяне. Но нередко в семьях у представителей этой группы народностей рождаются светлые дети. Нет, до блондинов скандинавского типа им далеко, но светло-русые волосы, серые, голубые или зеленые глаза встречаются не так уж редко.
Смешанные браки: природная лотерея
Почему так происходит? Одна из причин, конечно же, смешанные браки в предыдущих поколениях. Ген «белокожести» является рецессивным, поэтому брюнеты у смешанных пар рождается гораздо чаще. Однако генетическая информация сохраняется и через несколько поколений может родиться улыбчивый голубоглазый блондин. И тогда молодому отцу не стоит хвататься за сердце, а в первую очередь нужно заглянуть в альбом с семейными фото. Там обязательно найдется златокудрая красавица или мужчина с волосами, цвета спелой пшеницы.
Наследие предков
Но не только близкие предки могут стать причиной появления светловолосого малыша в кавказской семье. Достаточно обратится к историческим источникам, чтобы выяснить, что предки осетин и ингушей были совсем не похожи на современников. В летописях они описаны, как высокие, с белой кожей и преимущественно светлыми волосами.
Аланы, так назывался этот кочевой этнос, жили на обширной территории, простиравшейся от Римской империи до Азии. После многочисленных войн, часть из них осела на территории современной Осетии и Ингушетии, смешалась с местными племенами. Но и тут в игру вступила наследственность и эволюционные механизмы – темные волосы наследуются чаще, в условиях теплого климата иметь кожу, богатую меланином, гораздо комфортнее. Поэтому население постепенно становилось все более похоже на современников.
Доказательством этой гипотезы являются и записки исследователя этнографа И.И. Пантюхова. Он утверждал, что процент светлых глаз у отдельных народностей Кавказа колеблется до 30%, что сравнимо с показателями европейцев и славян.
Светловолосые черкесы
Черкесы были одними из самых многочисленных народностей, проживающих на территории современного Ставропольского края. Этнографы описывали их, как «русых, с рыжими усами и светлой кожей, серыми или светло-карими глазами».
Однако во время Русско-кавказской войны, значительная часть бежала в Турцию. Но многие остались. Наиболее близки генетически к черкесам жители аула Карм, их сложно отличить от европейца ровно до тех пор, пока они не начинают говорить.
Существует и гипотеза, что черкесы являются потомками славян, в частности казаков, так как в исследованиях часто встречается самоназвание «Казакия». (Русские древности в памятниках искусства. И.Толстой и Н.Кондаков)
Кавказские албаны
Жило на территории Кавказа и племя, которое называлось албаны, – белокожие, светловолосые европеоиды. Они разительно отличались от тюрков, были выше ростом, имели абсолютно иные верования и культуру. Даже самоназвание народности происходит от латинского albus – «белый», что подтверждает теорию историков о племенах, не похожих на распространенный сейчас каспийский тип.
К сожалению, значительная часть албанов была уничтожена во время многочисленных войн с арабами, но «генетические отголоски» встречаются и у современников.
Сваны
В отличие от албанов, сваны не исчезли, не растворились в бурном котле мелких этносов. Они, как и четыре тысячелетия назад, живут в самом высокогорном регионе Грузии (от 600 до 2500 метров над уровнем моря). Их язык значительно отличается от грузинского, но постепенно исчезает, сохраняясь лишь в бытовой речи старшего поколения.
Мальчик сван.
Царский полковник Бартоломей описывал этот народ, как высоких, с гордым профилем, светловолосых и голубоглазых. Он отмечал их простодушие и доброту, а также то, что сваны свято чтили свои традиции. Их культура долгое время развивалась в изоляции, это позволило сохранить генетическую однородность.
Сваны. Бабушка с внуками. 1929 год.
И даже после объединения с Грузией в одно государство, грузины побаивались сванов. Белокурые горцы чтили традиции, и кровная месть была одним из самых распространенных способов разрешения семейных споров. Поэтому смешанные браки стали привычным явлением только в последние несколько десятилетий. И ген «золотых локонов» нередко проявляется, вытесняя доминирующую каспийскую внешность.
Чеченцы
Современные чеченцы и ингуши являются прямыми потомками вайнахов – хурритского этноса. Однако примерно в третьем тысячелетии до нашей эры, эти племена смешались с другими, несущими в себе генетические признаки кроманойдной расы (современными представителями этой расы являются славяне, а также финны и шведы).
Голубоглазые чеченцы.
Генетический «коктейль» и объясняет столь широкое разнообразие типов внешности в Чечне. Когда доминируют гены переднеазиатской расы, ребенок рождается смуглым, с темными волосами. Когда же верх берет кроманойдный тип – внешность практически не отличается от славянской.
Кочевники: миграция ради спасения
Еще одна генетическая ветвь, которая стала частью этнического наследия Кавказа, преимущественно светловолосые и белокожие кочевники половцы, убегавшие от многочисленных притеснений со стороны враждующих племен. Они постепенно ассимилировались, слились с местными жителями и фактически растворились в господствующих в Предкавказье этносах.
Дмитрий Харатьян – армянин по отцу и гардемарин по матери.
Именно поэтому светловолосые среди кавказцев совсем не редкость – их много и в Чечне и Дагестане, и в Армении и Грузии. И это смешение рас по-своему прекрасно, ведь оно в очередной раз напоминает, что каждый человек, оставивший потомков, бессмертен. Его крошечная часть живет в веках. И через столетия на мир смотрят голубые глаза, точно такие же, как у молодого парнишки, строившего легендарные башни Сванетии.
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