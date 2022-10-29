Тайна «молчаливых близнецов» или Сестры, которые ни с кем не разговаривали почти 30 лет

Рождение молчаливых близнецов

Джун и Дженнифер Гиббонс.

Психологическая детская травма

Казалось, что им никто больше не нужен.

Насильная терапия

Девушки отказались от общения с кем-либо.

Воссоединение

После воссоединения сёстры увлеклись писательством.

Криминальные сёстры

Наташа Гордон в роли Дженнифер Гиббонс и Деми Ойедиран в роли Джун Гиббонс с Алексом Уолдманом в роли Кеннеди в постановке «Общий опыт» / Шермана Симру «Безмолвные» в театре Траверс.

Годы в психушке

Джун и Дженнифер Гиббонс с журналисткой Марджори Уоллес во время их задержания в больнице Бродмур, май 1993 года.

Они провели в аду 12 лет.

Жизнь Джун после смерти Дженнифер

Сестра умерла, чтобы она жила.