Тайна «молчаливых близнецов» или Сестры, которые ни с кем не разговаривали почти 30 лет

Общество всегда на страже «нормальности» и готово мгновенно подвергнуть всё выходящие за рамки остракизму. Необычное поведение сразу выделяет человека в общей массе. Так получилось с непохожими ни на кого близняшками, сёстрами Гиббонс. Они прославились на весь мир как «молчаливые близнецы». Три десятка лет они не разговаривали ни с кем, кроме друг друга. В мире, где все должны быть примерно одинаковыми, девушки оказались лишними. Их никто не понимал, их считали монстрами. Тайна и трагедия странных сестёр — далее в обзоре.
Рождение молчаливых близнецов
Джун и Дженнифер Гиббонс родились 11 апреля 1963 года в британском военном госпитале в Адене, Йемен. Их родители, Глория и Обри Гиббонс были родом с Барбадоса. В 1960-х годах семья переехала в Уэльс. Обри там предложили работу техника в Королевских ВВС. Кроме близняшек у пары было ещё трое детей: старшая сестра Грета, брат Дэвид и младшенькая Роуз. В младенчестве Дженнифер и Джун были самыми обычными детьми. Они росли и развивались нормально. Со временем Глория и Обри начали замечать в детях некие странности с речью.
Сначала они решили, что сёстры страдают глухотой. Когда девочек отвели к соответствующему специалисту, оказалось, что со слухом у них всё в порядке. Так началась настоящая врачебная эпопея семьи Гиббонс. Все доктора разводили руками. Никто не мог понять, что не так с девочками. Пока их разговор друг с другом не записала на диктофон психолог. После прослушивания она сделала потрясающее открытие. Оказывается Джун и Дженнифер общаются между собой на чистейшем баджанском креольском (разновидность английского на Барбадосе). Только их версия чрезвычайно ускорена.
Джун и Дженнифер Гиббонс.
Психолог долго работала с близняшками и сделала вывод, что девочки не только не отстают в развитии от сверстников — они их намного опережают. У сестёр был невероятно высокий интеллект.
Психологическая детская травма
Девочки в своё время поступили в начальную школу. Там над ними частенько издевались за то, что они были единственными темнокожими в классе. Буллинг был настолько жестоким, что учителя старались отпустить близнецов домой пораньше, чтобы минимизировать встречи со сверстниками вне уроков. Всё это способствовало только большему сближению сестёр друг с другом, и увеличению пропасти между ними и остальными людьми.
Девочки продолжали общаться только между собой. Их язык становился всё более малопонятным для окружающих. Начали появляться другие странности. Они стали отказываться читать и писать в школе. Стали подражать всем действиям друг друга: ходить в ногу, копировать все жесты. Ни с кем больше сёстры не общались. Казалось, что им никто больше не нужен.
Казалось, что им никто больше не нужен.
Насильная терапия
Девочки достигли подросткового возраста, а ситуация всё усугублялась. Близнецов осмотрел однажды школьный доктор, заметив необычную реакцию на вакцинацию. Дети абсолютно никак не реагировали на прививку, как будто не были живыми. Медик доложил о ситуации директору, тот счёл ситуацию опасной для себя и предпочёл избавиться от чересчур придирчивого врача. Тот не испугался и продолжил заниматься вопросом сестёр Гиббонс. Он связался с детским психологом и настоял на проведении терапии. Целая команда психологов и психиатров не смогла добиться с девочками никаких результатов.
Через два года в жизни Джун и Дженнифер появилась логопед Энн Трехарн. Разговаривать они с ней, конечно, не стали, но разрешили записывать их разговоры друг с другом. Наблюдая за сёстрами Энн заметила, что Джун не против поговорить с ней. Дженнифер, обнаружив это, сразу довольно агрессивно пресекла любые попытки. В конце концов, девушки потребовали оставить их в покое.
Девушки отказались от общения с кем-либо.
Доктора приняли решение разделить сестёр. Джун отправили в один интернат, а Дженнифер в другой. Специалисты считали, что таким образом смогут заставить девочек общаться с другими людьми. Молчаливые близнецы отреагировали на это весьма плохо. Они полностью ушли в себя, впав в состояние кататонии.
Воссоединение
После этого физическое здоровье сестёр настолько ухудшилось, что было принято решение вернуть всё на круги своя. После воссоединения близняшки ожили, но стали ещё более замкнутыми. Они перестали общаться даже со своими родными. Если они до этого души не чаяли в своей младшей сестрёнке Роуз и всё время посвящали ей, то сейчас перестали. Джун и Дженнифер закрылись в своей спальне и никуда не выходили. Там они общались только между собой. Девушки увлеклись писательством. Они без устали писали рассказы и романы. Причём довольно хорошие, с необычным сюжетом и неожиданными характерами. Правда все истории были довольно мрачными.
Близнецы отчаянно надеялись на публикации своих работ, но всё было тщетно — им везде отказывали. Однажды они собрали все свои нехитрые сбережения и издали одну книгу. Это был единственный успех. Сейчас это весьма редкое, дорогое коллекционное издание.
После воссоединения сёстры увлеклись писательством.
Криминальные сёстры
Неудачи на этом поприще спровоцировали близняшек познакомиться с большим миром. Это знакомство привело их к употреблению запрещённых веществ и алкоголя. Вскоре они вышли на кривую дорожку и стали совершать различные мелкие преступления. Сначала это были незначительные происшествия, ограничивающиеся штрафами. Потом сёстры стали набрасываться друг на друга с агрессией. Джун пыталась утопить Дженнифер, а та задушить сестру шнуром от компьютера. Потом они перешли на других людей. Сёстры начали устраивать поджоги. Сначала они сожгли сельскохозяйственный магазин, потом покусились на колледж. Всё это сочеталось с кражами и взломами.
Наташа Гордон в роли Дженнифер Гиббонс и Деми Ойедиран в роли Джун Гиббонс с Алексом Уолдманом в роли Кеннеди в постановке «Общий опыт» / Шермана Симру «Безмолвные» в театре Траверс.
За всеми этими преступлениями последовало судебное разбирательство, в ходе которого Джун и Дженнифер признали себя виновными. Суд же признал их невменяемыми и постановил заключить в психиатрическую лечебницу.
Годы в психушке
Это было весьма тяжёлое для сестёр Гиббонс время. Персонал больницы не проявил и капли сочувствия. Вместо того чтобы просто позволить им тихо и одиноко жить, им прописали тяжелейшие антипсихотические препараты в убойных дозах. Это вызвало множество побочных эффектов. Дженнифер стала слепнуть, у неё развилось настоящее неврологическое расстройство. Всё это время, в короткие мгновения ясности ума, сёстры делали записи в своих дневниках. Эти записи попали в руки одной журналистки по имени Марджори Уоллес. Из этих дневников стало ясно, что близнецы совсем не любят друг друга. Джун написала, что её сестра была «тёмной тенью», что из-за неё она чувствует себя одержимой. Дженнифер поведала, что Джун — это настоящее «лицо страдания, обмана и убийства». Обе признали друг друга смертельным врагом.
Джун и Дженнифер Гиббонс с журналисткой Марджори Уоллес во время их задержания в больнице Бродмур, май 1993 года.
Заключение в лечебнице продлилось больше десятка лет. Джун говорила, что они пробыли почти 12 лет в аду просто за то, что не хотели ни с кем разговаривать. Девушки очень хотели выбраться. Они пошли к врачу и заговорили с ним. Но доктор отказался их даже выслушать. Он сказал, что они никогда отсюда не выйдут. Сёстры оказались в ловушке. Они даже написали королеве с просьбой о помиловании.
Они провели в аду 12 лет.
Весной 1993 года близняшек Гиббонс перевели в другую клинику. Джун и Дженнифер решили, что для того, чтобы они смогли вести нормальную жизнь, кто-то из них должен умереть. Дженнифер к этому времени была в очень тяжёлом состоянии. Однажды сёстры сидели вместе, и она положила свою голову Джун на колени. Так и умерла. Врачи недоумевали. Было сделано вскрытие. Никаких следов ни насилия, ни самоубийства, никаких посторонних веществ. Просто отказало сердце. Судьба сделала свой выбор. Джун должна была жить.
Жизнь Джун после смерти Дженнифер
Сестра умерла, чтобы она жила.
После кончины сестры Джун довольно быстро выписали. Она уехала домой. Без Дженнифер она стала абсолютно нормально себя вести. Общалась со всеми так, как будто всех этих 29 лет молчания не было. Она покорно продолжала принимать лекарства от несуществующей шизофрении. Со временем её сняли с наблюдения. Каждое воскресенье Джун посещает могилу Дженнифер. Люди часто спрашивают Джун почему они с сестрой не разговаривали ни с кем. Она говорит, что так они решили. Заключили договор, что будут разговаривать только между собой.
В 2016 году сестра Джун и Дженнифер, Грета, согласилась на интервью одному изданию. Женщина сказала, что психиатрическая лечебница разрушила жизни её сестер. Она даже хотела подать иск против этого учреждения, но родители яростно воспротивились и Грета отступила. Семья Гиббонс считает, что Дженнифер не вернёшь, а ворошить всё это заново и портить жизнь Джун не стоит. Она и так настрадалась.
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