Года 4 назад я случайно наткнулся на личный сайт Ги Моренхута — автогонщика и владельца Abarth Works Museum в небольшом бельгийском городке Лир, посвященного автомобилям Abarth и всем, что с ними связано.
У него еще имеется собственная мастерская, где проводится ремонт и реставрация классических и гоночных автомобилей, а также создание реплик легендарных машин прошлого.
Так вот, в разделе "Продажа" этого сайта я обнаружил сразу несколько советских ВАЗов, среди которых был и очень интересный экземпляр — ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач! Экспортное название машины Lada 1500S Automatic. За этот автомобиль 1977-го года выпуска просили, если мне не изменяет память, что-то около 3-4 тысяч евро.
На этой модели применялся 3-диапазонный "автомат" 3L30 (TH180) производства General Motors (делалась она во Франции с 1969 по 1998 год на заводе американской компании в Страсбурге). Подобные коробки передач были довольно распространенными на европейских, американских и даже японских моделях 70-90-х годов: в разное время ими комплектовались Fiat 124/131/132/Argenta, Opel Record/Ascona/Manta/Commodore, Peugeot 604, Chevrolet Chevette, Rover Vitesse, Jaguar XJS/XJ12, Suzuki Sidekick/Geo Tracker и еще ряд других машин с продольным расположением мотора и задним приводом.
Однако, что интересно — на самом АвтоВАЗе "автоматы" не ставились. Этим занимались импортеры/дилеры советских машин в странах Западной Европы. В данном случае — голландский дистрибьютор.
Причем, без педали сцепления были не только "Тройки", а и другие заднеприводные "Жигули" — 2101, 2105, 2106, 2107. Периодически подобные авто встречаются в продаже на просторах СНГ, я вот недавно видел "копейку" с такой АКП на одной из украинских интернет-барахолок.
ВАЗ-2105 с АКП. В пятерке применялся такой же селектор коробки-автомат, как на тройке.
Точный тираж "Лад" с коробкой-автомат назвать сложно, но, очевидно, что сделали таких машин совсем немного, по некоторым данным — около 100 штук.
И каково же было мое удивление, когда спустя 4 года я встретил ту самую Lada 1500 S Automatic из гаража Ги Моренхута уже на российском сайте!
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