О чем рассказало золотое кольцо вождя викингов, которое домохозяйка нашла в куче дешёвой бижутерии

Неделю назад молодая женщина из Норвегии просматривала в Интернете бижутерию. В процессе поиска она наткнулась на онлайн-аукцион, где очень недорого предлагали целую гору разнообразных дешёвых украшений. Домохозяйку вполне устроил этот беспорядочный набор и она его заказала. Когда девушка получила, наконец, по почте свой заказ, то открыв его была чрезвычайно удивлена.
Всё государству, а не в ломбард
Мари Ингелин Хескестад не считает себя знатоком истории. Но, как и любая женщина, она легко может отличить дешёвую бижутерию от дорогих ювелирных изделий. Золото самой высшей пробы сразу бросилось в глаза. На вид оно не походило на современный стиль украшений. Мари сразу заподозрила, что это может быть ценный археологический артефакт.
Норвежская домохозяйка не чаяла найти столь ценное сокровище в куче дешёвых безделушек.
К счастью для всех домохозяйка сразу проинформировала о находке местные власти. Когда к делу подключились специалисты, то выводы поразили самих учёных. Археологи датировали украшение поздним периодом железного века, примерно между 4 и 8 веками. Размер кольца и его солидный вес говорили о том, что принадлежало оно, скорее всего, мужчине крепкого телосложения. Золото в те времена было символом высокого статуса и власти. Эксперты считают, что изделием владел какой-нибудь могущественный вождь викингов.
Беспорядочный набор дешёвой бижутерии хранил в себе потрясающий секрет.
Как кольцо попало на онлайн-аукцион в куче дешёвых безделушек
Точного ответа на вопрос найти так и не удалось. Кольцо фактически принадлежало норвежской компании, содержащей аукцион. Оно лежало в куче бесполезного барахла в банановом ящике, который нашли в конфискованном заброшенном поместье. Куплено было оптом вместе с другими вещами для перепродажи через Интернет.
Мари Ингелин Хескестад с кольцом вождя викингов.
Специалисты говорят, что подобные ситуации происходят довольно часто. В археологии полно случаев, когда чисто случайно делались потрясающие открытия. Тут невероятно важно, чтобы артефакт не скрыли, присвоив себе, а проинформировали учёных. В таком случае, археологи исследуют место и, возможно, отыщут там что-то ещё более ценное. Так произошло в случае с Мари — она сразу связалась с местной археологической службой. Теперь в распоряжении историков бесценный древний артефакт эпохи викингов.
Золото в любую эпоху означало богатство и высокое положение в обществе
И мужчины, и женщины носили золотые украшения. Это было яркой демонстрацией их высокого социального статуса среди других викингов. Серебро было гораздо больше распространено и ценилось намного меньше. Золотые украшения в среде суровых норвежских воинов были очень редки. Ношение такого изделия предполагало, что человек не просто богат и знатен, а что он принадлежит к самой верхушке, к элите.
Бесценный археологический артефакт был найден совершенно случайно.
Золото было символом власти, практически её синонимом. Конечно, такие кольца носили во времена викингов лишь представители высшей иерархии. Подобные украшения находили и в женских могилах. Женщины, как уже доказано историками, тоже могли быть вождями. Украшение обнаруженное Мари, как считают специалисты, всё же принадлежит представителю мужского пола, ибо слишком уж велико.
Для женской руки кольцо непомерно велико.
Сейчас учёные трудятся над разрешением вопроса о том, откуда же взялся этот артефакт. Как он попал в этот банановый ящик? Как этот ящик оказался в поместье? Возможно, бывшие хозяева обнаружили его под половицами. В таких местах подобные вещи находят чаще всего. В данный момент тяжёлое золотое кольцо передано на хранение в Университетский музей в Бергене. Артефакт станет частью постоянной экспозиции уже этой осенью.
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