Древняя крепость посреди озера

Пор-Бажын – уникальная крепость в форме правильного прямоугольника, которая находится на островном куске суши на озере Тере-Холь, что на территории российской республики Тыва.









Пор-Бажын был построен тринадцать столетий назад. Его общая площадь – около 3,3 гектара. Добраться до крепости практически невозможно. Только по воздуху либо на вездеходе. Причем, второй вариант доступен лишь в засушливое время года. Впервые это сооружение посреди озера было обнаружено чуть более столетия тому назад, совсем рядом возле границы России с Монголией. На территории археологических раскопок не было обнаружено ни одних останков человека, что подтверждает гипотезу о своевременном побеге местных жителей. До того, пока крепость не была уничтожена пожаром. Есть также версия, что крепость была не сожжена, а разрушилась вследствие мощного землетрясения. В ближайшее время эта памятка архитектуры может исчезнуть под водой.







































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