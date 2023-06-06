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Древняя крепость посреди озера

Пор-Бажын – уникальная крепость в форме правильного прямоугольника, которая находится на островном куске суши на озере Тере-Холь, что на территории российской республики Тыва.

Древняя крепость посреди озера


Пор-Бажын был построен тринадцать столетий назад. Его общая площадь – около 3,3 гектара. Добраться до крепости практически невозможно. Только по воздуху либо на вездеходе. Причем, второй вариант доступен лишь в засушливое время года. Впервые это сооружение посреди озера было обнаружено чуть более столетия тому назад, совсем рядом возле границы России с Монголией. На территории археологических раскопок не было обнаружено ни одних останков человека, что подтверждает гипотезу о своевременном побеге местных жителей. До того, пока крепость не была уничтожена пожаром. Есть также версия, что крепость была не сожжена, а разрушилась вследствие мощного землетрясения. В ближайшее время эта памятка архитектуры может исчезнуть под водой.

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

Древняя крепость посреди озера

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