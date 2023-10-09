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Пестрые краски Гранд базара в Стамбуле

Большой базар или Гранд базар в Стамбуле – один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. Каждый день его посещают около 250 тысяч человек. Если вы хотите увидеть весь ассортимент традиционных турецких товаров, собранный в одном месте, и отточить своё умение торговаться, то лучшего места вам просто не найти.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Традиционные турецкие товары в лавке этого торговца можно разглядывать часами.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Традиционные музыкальные инструменты и кальяны.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Изделия из кашемира, шелка и пашмины.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Платки ручной работы.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Традиционная одежда Османской империи.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Ткани.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Традиционные турецкие товары.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Традиционные турецкие лампы и светильники.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Керамические изделия и посуда.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Украшения и сувениры.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Традиционные коврики и покрывала.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Лавка художника.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Серебрянные украшения.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Восточные сладости.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

Ковры и покрывала.

Пестрые краски Гранд Базара в Стамбуле

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