Большой базар или Гранд базар в Стамбуле – один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. Каждый день его посещают около 250 тысяч человек. Если вы хотите увидеть весь ассортимент традиционных турецких товаров, собранный в одном месте, и отточить своё умение торговаться, то лучшего места вам просто не найти.
Традиционные турецкие товары в лавке этого торговца можно разглядывать часами.
Традиционные музыкальные инструменты и кальяны.
Изделия из кашемира, шелка и пашмины.
Платки ручной работы.
Традиционная одежда Османской империи.
Ткани.
Традиционные турецкие товары.
Традиционные турецкие лампы и светильники.
Керамические изделия и посуда.
Украшения и сувениры.
Традиционные коврики и покрывала.
Лавка художника.
Серебрянные украшения.
Восточные сладости.
Ковры и покрывала.
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Пестрые краски Гранд базара в Стамбуле
Большой базар или Гранд базар в Стамбуле – один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. Каждый день его посещают около 250 тысяч человек. Если вы хотите увидеть весь ассортимент традиционных турецких товаров, собранный в одном месте, и отточить своё умение торговаться, то лучшего места вам просто не найти.
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