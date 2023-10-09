Пестрые краски Гранд базара в Стамбуле

Большой базар или Гранд базар в Стамбуле – один из старейших и крупнейших крытых рынков в мире. Каждый день его посещают около 250 тысяч человек. Если вы хотите увидеть весь ассортимент традиционных турецких товаров, собранный в одном месте, и отточить своё умение торговаться, то лучшего места вам просто не найти.







Традиционные турецкие товары в лавке этого торговца можно разглядывать часами.







Традиционные музыкальные инструменты и кальяны.







Изделия из кашемира, шелка и пашмины.







Платки ручной работы.







Традиционная одежда Османской империи.







Ткани.







Традиционные турецкие товары.







Традиционные турецкие лампы и светильники.







Керамические изделия и посуда.







Украшения и сувениры.







Традиционные коврики и покрывала.







Лавка художника.







Серебрянные украшения.







Восточные сладости.







Ковры и покрывала.







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