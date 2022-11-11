Как жили простые люди в Древнем Египте

Когда речь заходит о Древнем Египте, то большинство вспоминают о фараонах, пирамидах, мумиях и золотых артефактах. И при этом подавляющее большинство не имеет не малейшего понятия о том, как жили в этой стране самые обычные люди.









1. Настольные игры

2. Чувство юмора

3. Артрит

4. Рацион

5. Зубы

6. Зерно

7. Семья

8. Равенство полов

9. Инвалиды

10. Насилие