Увлеченный коллекционер антикварного фарфора, чтобы сохранить уникальные блюда и тарелки, украсил ими свой дом и двор (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.

Более 30 лет плотник-энтузиаст Нгуен Ван Чыонг собирал коллекцию раритетного фарфора, изготовленного в «керамических деревнях» Вьетнама (Чау Хунг). | Фото: odditycentral.com.

Увлеченный коллекционер решил антикварным фарфором украсить интерьер старого дома (Чау Хунг, Вьетнам).

Раритетные блюда и тарелки стали единственным украшением интерьеров сельского дома (Чау Хунг, Вьетнам) .

Родственники коллекционера считали его сумасшедшим, а теперь рады, что их дом превратился в своеобразную выставочную площадку (мать Нгуена Ван Чыонга). | Фото: english.newstracklive.com.

Энтузиаст украсил фасады всех строений в собственном дворе (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.

Нгуен Ван Чыонг приложил все усилия, чтобы его дом и двор превратились в местную достопримечательность (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.

Теперь коллекцией антикварного фарфора могут любоваться все прохожие и даже туристы, которые приезжают в деревню Чау Хунг посмотреть на удивительное подворье (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: odditycentral.com.

Оригинальное оформление двора соответствует общей стилистике дизайна дома-галереи (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: english.newstracklive.com.

Зона отдыха под раскидистым деревом также украшена старинными тарелками и блюдами (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.

Теперь к неуемному коллекционеру приезжают журналисты, иностранные гости и просто туристы (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: english.newstracklive.com.