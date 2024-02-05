Интересный случай произошел в одной из скромных деревень Вьетнама, местный житель, который потратил пол жизни на то, чтобы собрать коллекцию старинного фарфора. Собрав около 13 тыс. изделий, он был настолько обеспокоен ее сохранностью, что решил оставить раритетные экземпляры на века у всех на виду. Теперь его дом, все комнаты и даже двор украшают антикварные тарелки и блюда, собранные за многие годы по всей стране у самых лучших ремесленников, хранящих древние технологии изготовления фарфора.
Увлеченный коллекционер антикварного фарфора, чтобы сохранить уникальные блюда и тарелки, украсил ими свой дом и двор (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.
Вьетнам – загадочная страна, которая может похвастаться экзотической природой, лучшими в мире пляжами, различными диковинками, связанными как с природным окружением, так и с интересными традициями, народными ремеслами, с талантливыми и увлеченными людьми. Издревле эта страна славилась удивительными изделиями из фарфора, в изготовлении которых многие ремесленники достигли невиданных высот. По сей день в стране вручную изготавливают изысканные шедевры и занимаются этим, как правило, многовековые династии умельцев, разработавшие собственные технологии, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение.
Более 30 лет плотник-энтузиаст Нгуен Ван Чыонг собирал коллекцию раритетного фарфора, изготовленного в «керамических деревнях» Вьетнама (Чау Хунг). | Фото: odditycentral.com.
Увлеченный коллекционер решил антикварным фарфором украсить интерьер старого дома (Чау Хунг, Вьетнам).
Авторы Novate.ru хотели бы особо подчеркнуть, что в современных реалиях во Вьетнаме имеются и крупные фабрики, но все же фарфор ручной работы, изготовленный в колоритных «керамических деревнях», очень ценится во всем мире. При этом сами населенные пункты, где все так же процветает это ремесло, становятся главной достопримечательностью страны, куда устремляются туристы, чтобы собственными глазами увидеть, как делают поистине уникальные вещи.
Раритетные блюда и тарелки стали единственным украшением интерьеров сельского дома (Чау Хунг, Вьетнам).
Родственники коллекционера считали его сумасшедшим, а теперь рады, что их дом превратился в своеобразную выставочную площадку (мать Нгуена Ван Чыонга). | Фото: english.newstracklive.com.
Хотя не только иностранцы проявляют повышенный интерес к аутентичным произведениям, находятся энтузиасты и в родной стране, которые положили всю свою жизнь на сбор удивительной коллекции фарфора. Взять, к примеру, простого жителя коммуны Чау Хунг, что в районе Виньтуонг (провинция Винь Фук), который в 25 лет «заболел» коллекционированием фарфоровых изделий, изготовленных разными мастерскими Вьетнама, а также старинных фарфоровых предметов. Речь идет о Нгуене Ван Чыонге, которого соседи и родственники многие годы считали сумасшедшим из-за того, что он тратил все заработанные деньги на приобретение особенных тарелок и блюд, отправляясь в самые дальние уголки Вьетнама.
Энтузиаст украсил фасады всех строений в собственном дворе (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.
Интересный факт: А началось все с того, что молодой человек, имеющий навыки плотницкого дела и художественный талант, подрабатывал у одного коллекционера. Он не только изготавливал для него мебель по старинным чертежам, но и занимался традиционной росписью, при этом молодой человек получил уникальную возможность изучить коллекцию антикварного фарфора заказчика. Это знакомство с прекраснейшими артефактами оставило неизгладимый след в душе Нгьена Ван Чыонга, который после этого пристрастился к коллекционированию традиционного фарфора, особенных предметов, действительно представляющих высокую художественную, а порой и историческую ценность.
Нгуен Ван Чыонг приложил все усилия, чтобы его дом и двор превратились в местную достопримечательность (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.
Как утверждают родственники Нгьена, он был настолько одержим поисками фарфоровых изделий для своей коллекции, что мог неделями и даже месяцами бродить с одним рюкзаком за плечами по самым дальним деревням, скупая понравившиеся предметы. На свое увлечение он тратил все до копеечки, а в том случае, когда подворачивалось особо ценное изделие, еще и влезал в большие долги. На каком-то этапе родители и жена даже предприняли попытку объявить его невменяемым, поскольку ни помощи, ни денег от него так и дождались. Со временем семья смирилась, при этом и разрасталась коллекция тарелок и блюд, которую уже негде было хранить в безопасности.
Теперь коллекцией антикварного фарфора могут любоваться все прохожие и даже туристы, которые приезжают в деревню Чау Хунг посмотреть на удивительное подворье (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: odditycentral.com.
Вот тогда коллекционер начал задумываться, что делать дальше. Изначально, он планировал скупать особо ценные раритеты, а затем их продавать и жить на вырученные деньги. Потом мужчина понял, что покупатели, способные заплатить хорошую цену, живут только за границей, а он как истинный патриот своей страны, мечтал оставить коллекцию дома, чтобы потомки по достоинству могли оценить традиционное мастерство вьетнамцев. Перебрав массу вариантов, Нгьен Ван Чыонг остановился на том, чтобы навсегда оставить собранные предметы дома. «Мой дом недостаточно просторен, чтобы вместить растущее количество антиквариата. Тогда я подумал, а что, если все собранные предметы разместить на стенах? Это не забрало бы много полезной площади и, что более важно, мне не нужно было беспокоиться о ворах или сохранности особо ценных артефактов», — рассказывает о своем решении увлеченный коллекционер.
Оригинальное оформление двора соответствует общей стилистике дизайна дома-галереи (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: english.newstracklive.com.
Зона отдыха под раскидистым деревом также украшена старинными тарелками и блюдами (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: vietnamtimes.org.vn.
В тот момент, когда эта мысль посетила Чыонга их старенький дом требовал ремонта, что было как нельзя кстати. Первым этапом реализации задуманного плана стало обновление интерьеров. Теперь вместо обоев или любой другой отделки каждую комнату украшают особо ценные тарелки и блюда, закрепленные на стенах с помощью специального раствора, который прекрасно удерживает керамику, при этом не закрывает художественное оформление и не дает возможности ни снять антиквариат, ни повредить его (случайно, конечно же).
Теперь к неуемному коллекционеру приезжают журналисты, иностранные гости и просто туристы (Чау Хунг, Вьетнам). | Фото: english.newstracklive.com.
Сейчас вьетнамский коллекционер-патриот заканчивает своеобразную галерею, где хранятся раритетные фарфоровые блюда и тарелки, которые он собирал более 30 лет. Его коллекция, насчитывающая около 13 тыс. антикварных изделий, украшает не только интерьер дома, но и фасад здания, всех хозяйственных построек, перегородок и наружных стен строений, выступающих в роли забора. Пока проект всей жизни Нгьена Ван Чыонга близится к финалу, он уже огласил свою волю семейству (еще жива его мать и уже растут внуки): «Я сказал своим детям, чтобы они купили новый дом или построили другой, когда решат покинуть нас. Этот дом – творение всей моей жизни. Его нельзя продать или снести». Остается лишь надеяться, что уничтожить усадьбу, украшенную антикварным фарфором, некоторым предметам которого нет цены, не поднимется рука ни у наследников, ни у кого-либо другого, кому так же дорога память о народных традициях.
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