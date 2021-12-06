Как, для чего и какие данные собирают социальные сети о своих пользователях

Как социальные сети собирают данные.
Кто бы мог подумать, что настоящим «Большим братом» в век цифровых технологий станет не государство, а интернет-корпорации. Эти гиганты собирают о пользователях огромное количество данных, которые используются в первую очередь для более эффективного размещения рекламных сообщений.
Шпионят все.
Большинство людей знает о том, что социальные сети зарабатывают главным образом на рекламе, но очень мало людей имеют хотя бы малейшее представление о том, как все это работает и, что еще более важно, – какие данные о пользователе собирает социальная сеть. Весь сетевой рекламный бизнес, его успешность и эффективность, зависят от сбора пользовательских данных, которое вроде бы как должны быть конфиденциальны.
Вот только всякая коварная социальная сеть десятью и одним соглашением при регистрации потребует и проинформирует, что данные она все-таки собирает и обещает никому их не передавать. В каком-то смысле сами пользователи, не зная того (или не задумываясь об этом), рассказывают маркетологам о себе все, что те хотят знать.
Лайк - главный показатель.
В первую очередь Facebook анализирует то, что «лайкает» и читает пользователь. Согласитесь? Такая информация уже очень много говорит о каждом из нас. Кроме того, социальная сеть отслеживает активность человека на других сайтах. Помогает сети в этом невидимый виджет Facebook Pixel. Он нужен для того, чтобы все равно собирать данные о пользователе, даже если в самой социальной сети он ничего не читает, не смотрит и не лайкает. Даже страницы своих друзей.
Большую часть данных о себе можно узнать.
Как и любая другая система эта работает не идеально. Список тегов, которые Facebook собирает о человеке, нередко захламлен какими-то непонятными вещами, которыми пользователь мог поинтересоваться всего раз. Уменьшить количество надоедающей рекламы не получится, однако можно в настройках своего профиля почистить этот список, чтобы она стала более-менее релевантной.
Геолокацию собирают без спроса.
Объемы информации, которые Facebook собирает о пользователях, действительно пугают. Например, точно известно, что социальная сеть следит за местоположением человека, даже если GPS на его мобильном устройстве отключен. Как защититься от всего этого? Способ всего один, отказаться от всех благ и уехать на необитаемый остров, жить там в шалаше из листьев и прутьев.
В конечном итоге, социальная сеть не скрывает какую информацию она собирает. Большую часть маркетинговых данных о себе можно посмотреть прямо в настройках своего профиля. Почти все перечисленное справедливо и для такого цифрового гиганта, как корпорация Google.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии