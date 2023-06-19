Как увеличить завязи на томатах в 5 раз

Количество завязей, которые не опадают, равно тому, насколько богатый будет урожай. Чтобы завязи наросли и потом не опадали, необходимо хотя бы пару раз за сезон внести одну важную подкормку для томатов.







Нужно выбрать в садовом магазине любую подкормку, в состав которой входит гиббереллиновая кислота («Цветень», «Завязь» и т. д.). Она увеличивает количество завязей на растениях. Возьмите из расчёта 5 гр. на 3 л воды. Сюда же также нужно добавить монокалий фосфат из расчёта 2 гр. на 1 л воды.







Перелейте в опрыскиватель и обрабатывайте все растения томатов на участке (1 раз в 1-2 недели). На 30-40 кустов томатов хватит и 3 л подкормки. Подкормка недорогая, доступная, а главное — крайне эффективная для увеличения завязей!



