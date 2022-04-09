«Девушка в красном бикини»: история официантки, удравшей из СССР вплавь

В январе 1979 года на пляже в предместье Сиднея нарисовалась девушка в красном бикини. Вроде бы ничего особенно примечательного — такого добра там хватает. Но у этой был совершенно ошарашенный вид, и к тому же она почти не говорила по-английски. Красотка обратилась к первому встречному и на пальцах объяснила, что ей надо попасть в полицейский участок. Там выяснилось, что зовут девушку Лилиана Гасинская и она сбежала с парохода, чтобы попросить политического убежища.









Советский круизный лайнер «Леонид Собинов» стоял на якоре в бухте Пирмонт. Поздним вечером официантка Лиля Гасинская, оставив все вещи в каюте, выбралась через иллюминатор и вплавь добралась до берега. На это ушло минут сорок. Когда на корабле обнаружили ее отсутствие, тут же отправили телеграмму в советское посольство. Девушку пытались отыскать, но все усилия были тщетны — ее спрятали сотрудники местной газеты Daily Mirror.







В СССР об этом инциденте старательно умалчивали, а в Австралии Лиля стала настоящей знаменитостью, ее фото облетели все местные газеты. За наряд, в котором она ступила на Зеленый континент, журналисты прозвали бывшую официантку «девушкой в красном бикини».







Все издания из кожи вон лезли, чтобы сделать с беглянкой интервью.

Но сотрудники Daily Mirror, которые оказали ей, что называется, первую помощь, хранили в тайне место ее пребывания, пока власти решали судьбу Лили.Конкуренты кусали локти, а Daily Mirror срывала банк, публикуя один эксклюзивный материал за другим. В одном из интервью 18-летняя девушка рассказала, что подвигло ее на дерзкий побег: «Мне было 14, когда я стала понимать, что такое коммунизм и в чем его цель. Мне стало ясно, что кругом одна ложь и пропаганда , и я начала это ненавидеть… Почему решила бежать именно в Австралию? Я увидела в журнале фотографию и поняла, что это самое красивое место на земле».Как ни удивительно, Гасинской предоставили статус политического беженца. Оппозиция накинулась на власти. Теперь, мол, вопрос о получении статуса беженца зависит от того, как человек выглядит в бикини ? Явственно прослеживались двойные стандарты: в ту пору отшивали даже тех мигрантов, у которых были родственники в Австралии. Министр по делам иммиграции парировал: как можно депортировать человека, совершившего побег из СССР — «империи зла»?!Несмотря на громкие заявления о том, что она хотела сбежать от коммунистического режима и обрести свободу в другой стране, «подальше от лжи и пропаганды», на диссидентку девушка была мало похожа. Ее аргументы по поводу потребности в убежище сложно назвать убедительными: беглянка заявила, что не хочет жить в СССР, потому что ей скучно ходить по советским магазинам. В чем заключались преследования со стороны властей на родине, внятно объяснить она не смогла.Лиля намеревалась обосноваться в Австралии надолго, поэтому ей нужно было искать работу. Она пошла по самому простому пути: заключила контракт на 15 тысяч долларов с эротическим журналом Penthouse и снялась для него обнаженной. На обложке красовалось ее фото с громким заголовком: «Девушка в красном бикини — без бикини ». После этого она работала моделью, диджеем и снималась в сериалах.Довольно быстро авантюристка устроила и личную жизнь. Ее первым избранником стал фотограф Daily Mirror, который ради нее ушел из семьи. А в 1984 году девушка вышла замуж за австралийского миллионера Яна Хайсона. Через шесть лет они расстались, и след Лили затерялся. Известно, что она покинула Австралию и, предположительно, переехала в Англию.Капитана лайнера «Леонид Собинов» после побега Гасинской списали на берег — посчитали, что он не уделял должного внимания воспитательной работе среди членов экипажа . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)