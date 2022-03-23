18 необычных способов применения бальзама для губ

Практически у каждой женщины есть тюбик бальзама для губ в сумочке. Но это не только полезное средство от потрескавшихся и сухих губ.

Вот несколько неожиданных и полезных способов применения бальзама для губ, о которых вы не догадывались.

В большинстве случаев рекомендуется использовать простой бесцветный бальзам.

Помада-бальзам для губ

1. Успокойте раздраженный нос

Постоянное вытирание и выдувание носа при простуде или аллергии часто приводит к сухости и раздражению кожи вокруг носа. Чтобы смягчить раздражение, используйте бальзам для губ в этой области.

2. Крем для кутикул

Если вы заметили на руках растрескавшиеся кутикулы, которые могут привести к заусеницам, нанесите немного бальзама для губ на эти области.

3. Профилактика волдырей

Волдыри от обуви являются результатом трения между обувью и кожей. Чтобы уменьшить трение и избежать появления болезненных волдырей, нанесите слой бальзама для губ на эти области.

4. Защита при окрашивании волос

Чтобы краска для волос не попадала на кожу, нанесите слой бальзама для губ вокруг линии роста волос.

5. Усмирите непослушные или статичные волосы

Непослушные волосы легко усмирить с помощью бальзама для губ. Просто проведите пальцами по бальзаму и уложите волосы на место.

6. Крем для глаз

Если вы проснулись с мешками под глазами, бальзам для губ сможет вам легко заменить крем для глаз.

7. Смоделируйте непослушные брови

Уложите непослушные волоски бровей легкими мазками с помощью бальзама для губ.

8. Удалите остатки от наклеек

Чтобы удалить въевшиеся остатки от наклеек, нанесите слой прозрачного бальзама для губ на эти места. Подождите 10 минут и сотрите бальзам вместе с отделившимися остатками.

9. Уберите подтеки от туши

Подтеки от туши, которые возникают после смеха, плача, аллергии и потения можно легко убрать с помощью бальзама для губ. Кроме того, такой способ не испортит тональную основу или макияж.

Применение бальзама для губ в домашних условиях

10. Откройте заевшую застежку-молнию

Чтобы открыть заевшую застежку-молнию, нанесите небольшое количество бальзама для губ на зубцы молнии там, где она застряла. Это смажет части молнии и поможет расстегнуть молнию.

11. Крепко завяжите шнурки

Если шнурки постоянно развязываются в течение дня, вашим спасением может стать бальзам для губ. Просто втирайте пальцами немного бальзама для губ в узел, чтобы создать трение и держать узел.

12. Начистите туфли

Если ваши туфли стали тусклыми, но у вас нет под рукой крема для обуви, воспользуйтесь бальзамом для губ и отполируйте их сухой тряпочкой.

13. Снимите застрявшее кольцо

Нет смысла тянуть и дергать кольцо, которое застряло на пальце. Просто нанесите бальзам для губ на палец и слегка подвигайте кольцо вперед назад.

14. Смажьте механизмы

Нанесите бальзам для губ на рейки шкафчиков и окон, чтобы было легче их открывать и закрывать.

15. Защитите лапки питомца на льду

Снег, лед и соль могут раздражать лапки домашних питомцев зимой. Покройте подушечки лапок прозрачным бальзамом для губ перед тем, как идти на улицу. Бальзам будет защищать чувствительные лапки.

16. Защите лампочки от ржавчины

Когда уличная лампочка перегорает, ее бывает трудно выкрутить, так как влага от снега и дождя приводит к образованию ржавчины. Покройте резьбу новой лампочки бальзамом для губ перед тем, как вкручивать ее. Это предотвратит попадание воды и окисление металла. Когда придет время сменить лампочку, вы сможете сделать это гораздо легче.

17. Вбейте гвоздь, не расщепив древесину

Когда вы вбиваете гвоздь в деревянную поверхность, часто это может привести к ее раскалыванию. Нанесите прозрачный бальзам для губ перед началом работы, что поможет вбить гвоздь гораздо легче.

18. Сделайте свечу своими руками

Откройте бальзам для губ и вставьте в него спичку. Спичка будет служить фитилем, впитывая воск бальзама для губ и поддерживая огонь. Хотя такая свеча будет гореть недолго, она может пригодиться для временного решения.

Бальзам для губ своими руками

Вам понадобится:

2 столовые ложки пчелиного воска

4 столовые ложки кокосового масла

½ чайной ложки витамина Е

Эфирные масла на выбор

Растопите пчелиный воск и кокосовое масло на водяной бане.

Когда оба ингредиента растопились, снимите их с огня и добавьте витамин Е.

Добавьте несколько капель любого эфирного масла по вкусу.

Разлейте смесь по контейнерам (можно использовать оставшиеся тюбики от помад или контейнер для линз)