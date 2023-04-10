Сад, наполненный розовыми кустами — мечта многих садоводов. К счастью, эту мечту очень легко осуществить, если знать один простой и эффективный способ размножения роз.
Используя этот способ, можно очень быстро получить много нового посадочного материала. Буквально через месяц укорененные черенки можно будет пересаживать в грунт, а еще через некоторое время они разрастутся в крепкие и здоровые кустики.
Чтобы подготовить розу к размножению, аккуратно удалите колючки на участке побега высотой около 10 см и, используя острый канцелярский нож, расщепите побег на 2 части, одна из которых должна быть тоньше второй.
Для размножения роз понадобится одна хитроумная конструкция. Для ее изготовления сделайте небольшой вырез в верхней части пластиковой бутылки объемом 0,5 литра.
Поместите в бутылку небольшое количество мякоти алоэ вера, которая поможет стимулировать активный рост корневой системы.
Наполните бутылку чистой отстоянной водой на половину. Поместите отделенную часть стебля в бутылку так, чтобы она была полностью погружена в воду. Закрепите бутылку на стебле, используя кабельные стяжки.
Накройте бутылку плотной тканью и обрежьте часть побега на 10 см выше бутылки.
Процесс укоренения займет примерно 1 месяц. Примерно через месяц побег можно будет обрезать.
Корневая система черенка будет развита достаточно для того, чтобы его можно было пересадить в грунт.
Продолжайте ухаживать за черенком обычным образом, и в скором времени он будет готов к пересадке в открытый грунт.
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Лучший способ размножения роз
Сад, наполненный розовыми кустами — мечта многих садоводов. К счастью, эту мечту очень легко осуществить, если знать один простой и эффективный способ размножения роз.
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