Белая архитектура и 12 богов: «пятёрка» самых популярных заблуждений об античной эпохе

1. Древнегреческий пантеон состоял из 12 богов

Пантеон богов на самом деле не был таким ограниченным. /Фото: litdic.ru

2. Спартанцы сбрасывали больных детей в пропасть

/Фото: livejournal.com Самый знаменитый миф про спартанцев./Фото: livejournal.com

3. Вся античная архитектура и скульптура были белого цвета

На самом деле, здания были совсем не белыми. /Фото: dn.ua

4. В Древней Греции была демократия в современном понимании

Не всё так просто с античной демократией. /Фото: revdia.org

5. Древняя Греция — единое и неделимое государство

У Древней Греции была особая структура. /Фото: grekomania.ru