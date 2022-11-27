Белая архитектура и 12 богов: «пятёрка» самых популярных заблуждений об античной эпохе

Несмотря на то, что античная эпоха закончилась больше полутора тысяч лет назад, она продолжает быть интересной и для исследователей, и для обывателей. Причём настолько, что среди последних бытуют совершенно разные, давно устоявшиеся мнения и убеждения о древних временах. Вот только многие из них уже давно опровергнуты историками, а общество продолжает принимать их за истину. Вашему вниманию «пятёрка» самых популярных мифов про античную эпоху
1. Древнегреческий пантеон состоял из 12 богов
Пантеон богов на самом деле не был таким ограниченным. /Фото: litdic.ru
Древнегреческий пантеон традиционно исчисляется 12 богами. Однако неправильно будет считать, что он был одинаковым в неоднородно расположенных полисах. Всё дело в том, что в античных городах-государствах могли верить в одних богов, а отвечали они (в разных местностях) за совершенно разные вещи. Кроме того, существовала интересная тенденция представления одного бога в разных ипостасях в конкретном полисе, а иногда и вовсе менялась биография определённого жителя Олимпа. А практика верования в отдельных местах ещё и в нимф или муз только расширяли общий древнегреческий пантеон.
2. Спартанцы сбрасывали больных детей в пропасть
Самый знаменитый миф про спартанцев. /Фото: livejournal.com
Пожалуй, более известного заблуждения, которое едва ли не столетиями поддерживается в обществе, чем этот, найти трудно. Многим ещё в школе рассказывают, что, мол, прагматично жестокие спартанцы сбрасывали детей с болезнями или инвалидностью в пропасть. Вот только в реальности никаких подтверждений этому мифу нет. Более того, в 2007 году профессором Афинского университета Теодоросом Пициосос были проведены археологические исследования в печально известном ущелье Апофеты. Исследователь нашел там останки только взрослых и ни одного ребенка. Согласно его предположениям, если спартанцы и сбрасывали кого-то в пропасть, то только совершеннолетних преступников и военнопленных.
3. Вся античная архитектура и скульптура были белого цвета
На самом деле, здания были совсем не белыми. /Фото: dn.ua
Зачастую, когда мы вспоминаем о величественных сооружениях или скульптурах античной эпохи, они возникают в воображении белого цвета, причём в подавляющем большинстве случаев. А на самом деле древние греки очень любили яркие краски. Просто со временем органические красители полностью стёрлись с белого мрамора, который выступал основным материалом для сооружений и статуй. Причём гамма этих красок поразила бы современного человека буйством и даже аляповатостью. К тому же, исследователи считают, что часто статуи украшались разными бронзовыми элементами, а зрачки в глазах выполнялись из черных камней.
4. В Древней Греции была демократия в современном понимании
Не всё так просто с античной демократией. /Фото: revdia.org
Античная эпоха является местом появления демократии, однако многие считают, что функционировала она как современная и распространялась по всей Древней Греции. Но на самом деле она была установлена только в Афинах и только в период с 500 по 321 годы до н.э. Кроме того, даже там демократия была совсем не такой, как сейчас. Во-первых, там не было представительства политиков, а люди принимали участие в голосовании за законы или решения лично, а во-вторых, никто не отменил там рабовладельческий строй, так что выборное право там было весьма избирательным.
5. Древняя Греция — единое и неделимое государство
У Древней Греции была особая структура. /Фото: grekomania.ru
Обычно Древняя Греция представляется неделимым государственным образованием. Однако на столь огромной территории при тогдашнем историческом контексте это было фактически невозможно. Вся античная Греция в реальности состояла из огромного количества полисов, городов-государств, которых только на сегодняшний день известно 1035. Они порой могли создавать конфедеративные союзы — военно-политические симмахии и религиозные амфиктонии, однако общего управления там не осуществлялось. Ярким же примером централизации такой обширной территории является более позднее образование - Римская империя.
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