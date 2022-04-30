10 древних цивилизаций, исчезнувших таинственным образом
В любой момент человечество может исчезнуть, если не всё, то его часть. Такое уже происходило раньше, и целые цивилизации исчезали в результате войн, эпидемий, изменений климата, военных вторжений или извержений вулканов. Хотя в большинстве случаев причины остаются таинственными. Предлагаем обзор 10 цивилизаций, таинственным образом исчезнувших тысячи лет назад.
10. Кловис
Кловис - орудия труда
Время существования: 11500 год до н. э.
Территория: Северная Америка
Совсем немного известно о культуре Кловис, доисторической культуре каменного века племен, населявших в то время Северную Америку. Название культуры происходит от археологической стоянки Кловис, расположенной недалеко от города Кловис, Нью-Мексика. Среди археологических находок, найденных здесь в 20-х годах прошлого столетия, можно назвать каменные и костяные ножи и т.п. Вероятно, эти люди пришли из Сибири через Беренгов пролив на Аляску в конце ледникового периода. Никто не знает, была ли это первая культура на территории Северной Америки или нет. Культура Кловис так же внезапно исчезла, как и появилась. Возможно, члены этой культуры ассимилировались с другими племенами.
9. Трипольская культура
Трипольская культура
Время существования: 5500 – 2750 годы до н. э.
Территория: Украина Молдова и Румыния
Самые большие поселения на территории Европы в период неолита были построены представителями трипольской культуры, ареалом которой были территории современной Украины, Румынии и Молдовы. Цивилизация насчитывала около 15 000 человек и известна своим гончарным искусством, тем, что сжигали свои старые поселения, прожив в них 60-80 лет, перед строительством новых. На сегодня известно около 3 000 поселений трипольцев, у которых был матриархат, а поклонялись они богине-матери рода. Их исчезновение, возможно, произошло в результате драматического изменения климата, приведшему к засухе и голоду. По мнению других ученых, трипольцы ассимилировались в среде других племен.
8. Индская цивилизация
Индская цивилизация
Время существования: 3300-1300 год до н. э.
Территория: Пакистан
Индская цивилизация являлась одной из самых многочисленных и много значимых на территории современных Пакистана и Индии, но, к сожалению, о ней мало что известно. Известно только, что представители индской цивилизации построили сотни городов, деревень. В каждом из городов была канализационная система и система очистки. Цивилизация была внеклассовая не воинствующая, ведь у нее не было даже своей армии, но интересующаяся астрономией и сельским хозяйством. Это была первая цивилизация, которая производила хлопковые ткани и одежду. Цивилизация исчезла 4500 лет назад, и никто не знал о ее существовании, пока не были обнаружены руины древних городов в 20-х годах прошлого столетия. Относительно причин исчезновения ученые выдвигают несколько теорий, включая изменения климата, резкий перепад температур от мороза до сильной жары. По еще одной теории, арийцы уничтожили цивилизацию, напав в 1500 году до н. э.
7. Минойская цивилизация
Минойская цивилизация
Время существования: 3000-630 до н.э
Территория: Крит
О существовании минойской цивилизации не было известно до начала 20 столетия, но потом выяснили, что цивилизация существовала на протяжении 7000 лет и достигла пика развития к 1600 году до н. э. На протяжении многих веков дворцы строились, достраивались и перестраивались, образуя целые комплексы. Примером таких комплексов можно назвать дворцы в Кноссе, это лабиринт, с которым связана легенда о Минотавре и царе Миносе. Сегодня это важный археологический центр. Первые минойцы использовали критское линейное письмо А, которое позже было заменено на линейное письмо В, оба эти языка основывались на иероглифах. Верят, что Минойская цивилизация погибла в результате извержения вулкана на острове Тера (остров Санторини). Полагают, что люди выжили бы, если бы в результате извержения не погибла растительность, и не наступил голод. Флот минойцев обветшал, а экономика, основанная на торговле, была в упадке. По другой версии, цивилизация исчезла в результате вторжения микенцев. Минойская цивилизация была одной из самых развитых.
6. Цивилизация майя
Цивилизация майя
Время существования: 2600 год до н.э. – 1520 год н.э.
Территория: Центральная Америка
Майя являются классическим примером исчезновения цивилизации. Их величественные храмы, памятники, города и дороги поглотили джунгли, а люди исчезли. Язык и традиции племени майя до сих пор существуют, но сама цивилизация пережила пик своего развития в первом тысячелетии нашей эры, когда и были построены величественные храмы. У майя была письменность, люди изучали математику, создали свой календарь, занимались инженерной деятельностью, строили пирамиды. Среди причин исчезновения племени называют изменение климата, которое длилось в течение 900 лет и привело к засухе и голоду.
5. Микенская цивилизация
Микенская цивилизация
Время существования: 1600-1100 год до н. э.
Территория: Греция
В отличие от Минойской цивилизации микенцы процветали не только благодаря торговле, но и завоеваниям – им принадлежала территория почти всей Греции. Микенская цивилизация просуществовала на протяжении 500 лет до своего исчезновения в 1100 году до н.э. Несколько греческих мифов основаны на историях именно этой цивилизации, например, легенда о царе Агамемноне, который возглавлял войска во время Троянской войны. Микенская цивилизация была хорошо развита и в культурном и в экономическом отношении и оставила по себе множество артефактов. Не известна причина её гибели. Предполагают землетрясение, вторжения или крестьянские восстания.
4. Цивилизация ольмеков
Цивилизация ольмеков
Время существования: 1400 до н.э.
Территория: Мексика
Когда-то существовала могущественная и процветающая цивилизация доколумбового периода, цивилизация ольмеков. Первые находки, принадлежащие ей, археологи датируют 1400 годом до н. э. В районе города Сан-Лоренцо ученые нашли два из трех главных центров ольмеков, Теночтитлан и Потреро Нуево. Ольмеки были умелыми строителями. Археологи во время раскопок нашли большие памятники в виде огромных каменных голов. Цивилизация ольмеков стала родоначальником мезоамериканской культуры, которая существует до сих пор. Говорят, что именно она придумала письменность, компас и календарь. Они понимали пользу кровопускания, приносили в жертву людей и придумали концепцию числа ноль. До 19 столетия о существовании цивилизации историкам ничего не было известно.
3. Набатея
Набатея
Время существования: 600 год до н. э.
Территория: Иордания
Набатея существовала в южной части Иордании, в регионе Ханаана и Аравии с 6-го столетия до н.э. Здесь построили потрясающий пещерный город Петра в красных горах Иордании. Набатеи известны комплексами дамб, каналов и водных резервуаров, которые помогали им существовать в условиях пустыни. Никаких письменных источников, подтверждающих их существование нет. Известно, что они организовали активную торговлю шелком, бивнями, специями, ценными металлами, драгоценными камнями, ладаном, сахаром, духами и лекарствами. В отличие от других существующих в то время цивилизаций они не держали рабов и наравне вносили вклад в развитие общества. В 4 столетии до н. э. набатеи ушли из Петры и никто не знает, почему. Археологические находки свидетельствуют о том, что они покидали город не в спешке, что они не пережили нападение. Ученые думают, что кочевое племя переместилось на север в лучшие земли.
2. Аксумское царство
Аксумское царство
Время существования: 100 год н.э.
Территория: Эфиопия
Аксумское царство образовалось в первом столетии н.э. на территории современной Эфиопии. По легенде в этой местности родилась Царица Савская. Аксум был важным торговым центром, который торговал слоновой костью, природными ресурсами, сельскохозяйственной продукцией и золотом с Римской империей и Индией. Аксумское царство было богатым обществом и родоначальником африканской культуры, создателем собственной валюты, символом могущества. Самыми характерными были памятники в виде стел, гигантских пещерных обелисков, которые играли роль погребальных камер для царей и цариц. В самом начале жители царства поклонялись множеству богов, среди которых был верховный бог Астар. В 324 году царь ЭзанаII принял христианство и в царстве начали пропагандировать и христианскую культуру. Согласно легенде, еврейская царица по имени Йодит захватила Аксумское царство и сожгла церкви и книги. По другим источникам, это был язычница царица Бани Аль-Хамрия. Другие считают, что к упадку царство привели изменения климата и голод.
1. Кхмерская империя
Кхмерская империя
Время существования: 1000-1400 год н.э.
Территория: Камбоджа
Кхмерская империя, одна из самых могущественных империй и самых больших исчезнувших цивилизаций, находилась на территории современных Камбоджи, Вьетнама, Мьянмы и Малайзии, Таиланда и Лаоса. Столица империи, город Ангкор, стала одним из самых известных археологических центров в Камбодже. Империя, которая в то время насчитывала до миллиона жителей, процветала в первом тысячелетии. Жители империи исповедовали индуизм и буддизм, строили многочисленные храмы, башни и другие архитектурные комплексы, как, например, храм Ангкор, посвященный богу Вишну. Упадок империи стал результатом нескольких причин. Одной из них стали дороги, по которым было удобно не только перевозить товары, но и продвигаться вражеским войскам.
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