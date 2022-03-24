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Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

Когда мы думаем об убийствах ведьм, то в наших мыслях всплывают образы пыток и издевательств, которые совершались над женщинами в Средневековой Европе и в Салеме, штат Массачусетс, в 1692 году. Исходя из современных преставлений о том времени, многие из нас придерживаются мнения, что большинство женщин были невиновными, и соответственно убийство посредствам огня и многое другое было совершенно необоснованно и несправедливо.

Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

Но в этой статье мы расскажем вам не о страшной истории, а о современных нападениях и хладнокровных убийствах женщин, которые были вызваны суеверными убеждениями и иррациональным страхом перед ведьмами и колдовством.

1. 11 лет


Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

В апреле 1998 года мужчина ворвался в дом Модесты Наварро Ньевес и обвинил ее в том, что она ведьма. Затем он избил ее до смерти палкой и напал на ничего не подозревающего мужа своей жертвы, а после этого покинул место преступления, которое находилось в отдаленной горной деревне Гвадалупе-дель-Кобре. Прошло 11 лет, прежде чем Сантьяго Инигес Оливарес был привлечен к ответственности. Полагая, что убийство было забыто, Оливарес, которому на тот момент было 78 лет, вернулся в тихую деревушку и был арестован прямо на автобусной остановке. Его арест произошел через год после того, как еще одна женщина погибла от рук набожной дамы в Центральной Мексике, которая утверждала, что она была одержима из-за колдовства.

2. Зелье, вызывающие галлюцинации, и пытки


Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

В крохотном западноафриканском народе Гамбии в 2009 году была проведана своеобразная «зачистка» ведьм, посредством которой многие хотели избавиться от «бесовских слуг» целиком и полностью. «Колдуны» и «ведьмы» под конвоем доставлялись в секретные места, которые находились в этой же деревне. Там они были вынуждены пить опасное галлюциногенное зелье. Те, кто не умирал от этой смеси, подвергались длительной пытке ножами, избиением, ожогами от сигарет и ударами электрическим током. Приказ о проведении этих зверских охот на ведьм был издан правителем страны. Он настаивал на том, чтобы его называли «Его Превосходительством Президентом профессором д-ром Аль-Хаджи ЯхьяДжамме». Зачастую, именно пожилые люди были обвинены в колдовстве. Любой, кто осмелился высказаться противДжамме и его методов, необъяснимо исчезал. Именно таким образом«Его Превосходительство» держал всех и вся в животном страхе за свою жизнь.

3. Замбия


Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

В январе 2017 года 80-летняя женщина отправилась в северную провинцию Коппербелт в Замбии, чтобы навестить своего внука. Когда женщина приехала и начала жить в доме своего родственника, у ее правнука внезапно развилась болезнь, которая впоследствии загнала его в могилу. Убитый горем отец решил обратиться к местному колдуну, чтобы получить ответ на вопрос о том, почему его ребенок так скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Колдун сказал, что во всем виновата старуха, которая живет в доме. Она является злой ведьмой, которая и убила мальчика. В 2:30 ночи соседи проснулись от криков пожилой женщины. Ее внук жестоко избивал ее. «Настала твоя очередь умереть, ведьма!»- кричал обезумевший мужчина, и, спустя пару минут, он облил бензином старушку и поджог ее. Согласно Замбийской комиссии по правам человека, на данный момент в стране очень часто избивают пожилых людей, аргументируя это тем, что они практикующие злые колдуны и ведьмы. Намного печальнее то, что большинство жертв погибли от рук близких родственников, ищущих правосудия за предполагаемые проклятия, наложенные на них. Сотрудники полиции Замбии сообщили, что в 2017 году по всей стране было убито по меньшей мере 25 пожилых людей всего за три месяца.

4. Праздничный кошмар


Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

На Рождество 2010 года 15-летний Кристи Бамурешил проведать свою 29-летнюю сестру Магали и ее парня Эрика Бикуби в Лондоне. Казалось бы, что ничего не предвещало беды, но она все-таки произошла. В течение следующих 24 часов Кристи подвергался ударам ногами и руками по всему телу, которые наносила его сестра и ее бойфренд. После избиения парочка решила поиздеваться над Кристи еще больше и взялась за нож. Когда юноша умолял прекратить издевательства, психопаты приказали ему признаться в том, что он колдун. Чтобы остановить избиения и пытки, подросток признался, но Мегали и Эрик не остановились на этом. Они набрали полную ванну воды и помести в нее Кристи. Как выяснилось позже, таким образом они хотели провести обряд экзорцизма, который, в конце концов, привел к тому, что 15-летний парень умер. На суде защитник этой садистской пары делал акцент на том, что Кристи действительно был исчадием ада и практиковал темную магию. Конечно же, эта теория разлетелась в пух и прах. Эрика Бикуби и Магали Баму приговорили к 30 годам лишения свободы.

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