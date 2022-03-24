Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

Когда мы думаем об убийствах ведьм, то в наших мыслях всплывают образы пыток и издевательств, которые совершались над женщинами в Средневековой Европе и в Салеме, штат Массачусетс, в 1692 году. Исходя из современных преставлений о том времени, многие из нас придерживаются мнения, что большинство женщин были невиновными, и соответственно убийство посредствам огня и многое другое было совершенно необоснованно и несправедливо.
Но в этой статье мы расскажем вам не о страшной истории, а о современных нападениях и хладнокровных убийствах женщин, которые были вызваны суеверными убеждениями и иррациональным страхом перед ведьмами и колдовством.
1. 11 лет
В апреле 1998 года мужчина ворвался в дом Модесты Наварро Ньевес и обвинил ее в том, что она ведьма. Затем он избил ее до смерти палкой и напал на ничего не подозревающего мужа своей жертвы, а после этого покинул место преступления, которое находилось в отдаленной горной деревне Гвадалупе-дель-Кобре. Прошло 11 лет, прежде чем Сантьяго Инигес Оливарес был привлечен к ответственности. Полагая, что убийство было забыто, Оливарес, которому на тот момент было 78 лет, вернулся в тихую деревушку и был арестован прямо на автобусной остановке. Его арест произошел через год после того, как еще одна женщина погибла от рук набожной дамы в Центральной Мексике, которая утверждала, что она была одержима из-за колдовства.
2. Зелье, вызывающие галлюцинации, и пытки
В крохотном западноафриканском народе Гамбии в 2009 году была проведана своеобразная «зачистка» ведьм, посредством которой многие хотели избавиться от «бесовских слуг» целиком и полностью. «Колдуны» и «ведьмы» под конвоем доставлялись в секретные места, которые находились в этой же деревне. Там они были вынуждены пить опасное галлюциногенное зелье. Те, кто не умирал от этой смеси, подвергались длительной пытке ножами, избиением, ожогами от сигарет и ударами электрическим током. Приказ о проведении этих зверских охот на ведьм был издан правителем страны. Он настаивал на том, чтобы его называли «Его Превосходительством Президентом профессором д-ром Аль-Хаджи ЯхьяДжамме». Зачастую, именно пожилые люди были обвинены в колдовстве. Любой, кто осмелился высказаться противДжамме и его методов, необъяснимо исчезал. Именно таким образом«Его Превосходительство» держал всех и вся в животном страхе за свою жизнь.
3. Замбия
В январе 2017 года 80-летняя женщина отправилась в северную провинцию Коппербелт в Замбии, чтобы навестить своего внука. Когда женщина приехала и начала жить в доме своего родственника, у ее правнука внезапно развилась болезнь, которая впоследствии загнала его в могилу. Убитый горем отец решил обратиться к местному колдуну, чтобы получить ответ на вопрос о том, почему его ребенок так скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Колдун сказал, что во всем виновата старуха, которая живет в доме. Она является злой ведьмой, которая и убила мальчика. В 2:30 ночи соседи проснулись от криков пожилой женщины. Ее внук жестоко избивал ее. «Настала твоя очередь умереть, ведьма!»- кричал обезумевший мужчина, и, спустя пару минут, он облил бензином старушку и поджог ее. Согласно Замбийской комиссии по правам человека, на данный момент в стране очень часто избивают пожилых людей, аргументируя это тем, что они практикующие злые колдуны и ведьмы. Намного печальнее то, что большинство жертв погибли от рук близких родственников, ищущих правосудия за предполагаемые проклятия, наложенные на них. Сотрудники полиции Замбии сообщили, что в 2017 году по всей стране было убито по меньшей мере 25 пожилых людей всего за три месяца.
4. Праздничный кошмар
На Рождество 2010 года 15-летний Кристи Бамурешил проведать свою 29-летнюю сестру Магали и ее парня Эрика Бикуби в Лондоне. Казалось бы, что ничего не предвещало беды, но она все-таки произошла. В течение следующих 24 часов Кристи подвергался ударам ногами и руками по всему телу, которые наносила его сестра и ее бойфренд. После избиения парочка решила поиздеваться над Кристи еще больше и взялась за нож. Когда юноша умолял прекратить издевательства, психопаты приказали ему признаться в том, что он колдун. Чтобы остановить избиения и пытки, подросток признался, но Мегали и Эрик не остановились на этом. Они набрали полную ванну воды и помести в нее Кристи. Как выяснилось позже, таким образом они хотели провести обряд экзорцизма, который, в конце концов, привел к тому, что 15-летний парень умер. На суде защитник этой садистской пары делал акцент на том, что Кристи действительно был исчадием ада и практиковал темную магию. Конечно же, эта теория разлетелась в пух и прах. Эрика Бикуби и Магали Баму приговорили к 30 годам лишения свободы.
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