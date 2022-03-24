Жуткие истории современной охоты на ведьм, от которых инквизиторы нервно прикурят от костра

Когда мы думаем об убийствах ведьм, то в наших мыслях всплывают образы пыток и издевательств, которые совершались над женщинами в Средневековой Европе и в Салеме, штат Массачусетс, в 1692 году. Исходя из современных преставлений о том времени, многие из нас придерживаются мнения, что большинство женщин были невиновными, и соответственно убийство посредствам огня и многое другое было совершенно необоснованно и несправедливо.







Но в этой статье мы расскажем вам не о страшной истории, а о современных нападениях и хладнокровных убийствах женщин, которые были вызваны суеверными убеждениями и иррациональным страхом перед ведьмами и колдовством.



1. 11 лет

2. Зелье, вызывающие галлюцинации, и пытки

3. Замбия

4. Праздничный кошмар