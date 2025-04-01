Как правильно, а главное законно, утилизировать старые покрышки

К сожалению, автомобильные покрышки не отличаются долговечностью, особенно при интенсивном ежедневном использовании автомобиля. Однако, вдвойне неприятен тот факт, что старую резину нельзя просто так взять и выбросить.







В противном случае к гражданину могут возникнуть серьёзные вопросы со стороны компетентных органов.

1. Почему нельзя просто выбросить покрышки?

2. Можно ли использовать покрышки на дачном участке?

3. Какое наказание грозит за неправильную утилизацию?

4. Что можно сделать со старыми покрышками?

5. Что делают из старых покрышек после утилизации?

В лучшем случае подобное разбирательство закончится требованием прибрать за собой. Однако, скорее всего в такой ситуации не обойдется без штрафа. В связи с этим возникает вопрос: как можно законно избавиться от ненужных шин?Просто так выбросить нельзя.Автомобильные покрышки опасны для человека и природы сразу под двум причинам: токсичность и воспламеняемость. Хотя покрышки относятся всего к IV классу отходов и признаются «малоопасными», они все еще чрезвычайно вредны для окружающей среды. Токсичные вещества в составе резины способны загрязнять почву и воду. При этом разругаются покрышки не менее 100 лет. Зато отлично горят, выбрасывая при этом в атмосферу целый букет ядовитых веществ от изопрена и толуола до бензола и формальдегидов. Вдобавок ко всему перечисленному горящую покрышку очень непросто потушить. Поэтому полыхнувшая где-нибудь на свалке резина вполне может стать причиной крупного пожара.На даче использовать покрышки нельзя.Нет. Использовать автомобильные покрышки в дачном хозяйстве нельзя, также, как и при благоустройстве территории. В 2021 году в России был принят новый закон, в рамках которого был введен запрет на использование покрышек при создании скульптур, мебели, любые другие конструкции предметы экстерьера. Так же нельзя использовать покрышки для благоустройства детских площадок и спортивных тренажеров. Чаще всего за покрышки на даче местные власти или полицейские не штрафуют сходу, а лишь требуют убрать их. Однако, если гражданин проигнорирует законное требование представителей власти, то вполне может нарваться на наказание за «неправильную утилизацию».Покрышки должны быть сданы на утилизацию.Неважно, что вы сделали с покрышкой: выбросили её в мусорный бак, отправили на свалку или превратили в клумбу на дачном участке. Любой непредусмотренный законом способ утилизации старых или поврежденных покрышек приведёт к получению штрафа. Для «физиков» они составляют от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Для ИП и самозанятых санкции составят уже 30-50 тысяч рублей. Наконец, для юридических лиц неправильная утилизация обернётся штрафом в 100-250 тысяч рублей. Более того, за любой рецидив с утилизацией в течение года с момента первого взыскания, штрафы будут ощутимо увеличиваться. Вдобавок к этому для предпринимателей всех видов дополнительно предусмотрено принудительное 90-дневное приостановление деятельности.Старые покрышки перерабатывают.На самом деле вариантов как поступить со старыми покрышками практически нет. Так или иначе они должны быть сданы на утилизацию любым доступным гражданину способом. В крупных городах обычно имеется не менее 10 пунктов приёма старых покрышек. В мегаполисах количество таких точек вполне может исчисляться сотнями. В большинстве случае за утилизацию старой резины придется заплатить около 150 рублей за одну шину. Многие СТО и мастерские готовы принять покрышки бесплатно, если автомобилист меняет резину у них. Бесплатный централизованный сбор старых и повреждённых покрышек должны организовывать региональные власти. Наконец в некоторых местах установлены специальные контейнеры для бесплатного приема ненужных покрышек.Например, из покрышек делают резиновую крошку.Не каждый понимает, что старые покрышки – это настоящее Эльдорадо. На производство одной шины легкового автомобиля тратится примерно 30-35 литров чёрного золота. Таким образом даже изношенные или повреждённые покрышки все еще представляют огромную ценность для национального хозяйства. По статистике с 1 тонны старых покрышек в ходе переработки удаётся получить не менее 600 кг вторичного материала, который может быть повторно использован в промышленном производстве. В первую очередь из утилизируемых покрышек получают резиновую крошку, которая в дальнейшем используется для производства строительных материалов и новых покрышек. Кроме того, резиновая крошка используются в некоторых продуктах в качестве наполнителя. Например, её активно используют при производстве спортивного инвентаря.