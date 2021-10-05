Маккензи Безос: Как живет жена самого богатого человека в мире

Маккензи и Джефф Безос.
Маккензи Безос не похожа на фотомодель, да и стиль ее жизни тоже мало походит на стиль жизни кинодив или светских львиц. Никто не может заподозрить ее в том, что она вышла замуж ради денег, ведь тогда, когда она познакомилсь с Джеффом Безосом, он еще не был всемирно известным миллиардером. Так как же живет женщина, которая стоит за спиной самого богатого человека в мире - основателя интернет-магазина Amazon?
Чета Безос на торжественном мероприятии.
В прошлом году состояние Джеффа Безоса достигло рекордной суммы в 107 миллиардов долларов США. Он был признан самым богатым человеком в мире - богаче, чем арабские шейхи и самые успешные бизнесмены. Однако когда Джефф и Маккензи познакомились, о таком будущем успехе никто из них даже не подозревал.
Джефф и Маккензи познакомились почти сразу после университета.
В 1992 году Джефф и Маккензи оба работали в компании на Манхеттене. Тогда Маккензи очень хотела стать писательницей - она даже закончила Пристонский университет с отличием и получила диплом по английскому языку и литературе, а преподаватели отмечали, что такой талантливой студентки у них давно уже не было. Но пока слава писательницы была далека, девушка пошла работать на более "приземленную" должность - и именно тогда она и встретила Джеффа.
Спутница самого богатого человека в мире.
Джефф был на 8 лет старше Маккензи, однако он моментально заметил умную и симпатичную девушку. У них начался роман, и через год они поженились. Вместе они переехали в Вашингтон, где проолжают жить и до сих пор.
У пары родилось четверо детей.
Тогда, через год после свадьбы, Джефф основал свой интернет-магазин Amazon.com, запустить который он смог только еще год спустя. Его заинтересовал потенциал Интернета: как вспоминает сам Джефф, однажды он прочел, что за год число пользователей Интернета увеличилось на 2300% и решил, что это уникальная возможность, которую нельзя упускать.
Джефф и Маккензи - всегда вместе.
С мыслями о жене, которая как раз писала свою книгу, Джефф начал свой собственный бизнес как раз с продажи книг. На ежегодном конгрессе лидеров книжного бизнеса Америки ему удалось убедить влиятельных людей в перспективности виртуального книжного магазина. Так Маккензи стала не только поддержкой для Джеффа, но и его музой.
Муза самого успешного бизнесмена современности.
Из компании, на которую приходилось буквально нашкребать по сусекам деньги и уговаривать инвесторов вложить хоть немного, Джефф всего за пять лет создал огромный бизнес, стоящий миллионы. Из офиса, который сначала располагался в гараже, Amazon стал крупнейшим интернет-магазином в мире.
Вместе к успеху.
Все это время Маккензи всегда была рядом с Джеффом. У пары родилось четверо детей. Миссис Безос руководит организацией, которая направлена на социальную и психологическую помощь школьникам, подвергающимся психологическому давлению со стороны сверстников. И помимо этого Маккензи все-таки стала, как и хотела, писательницей, и в 2006 году получила награду American Book Award. В конце концов, когда у тебя муж миллиардер, ты можешь позволить себе заниматься исключительно теми вещами, которые тебе действительно нравятся.
Джефф и Маккензи Безос.
Маккензи Безос.
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