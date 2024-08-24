Что делать, если в доме и на дачном участке завелись грызуны

Первые признаки того, что у вас завелись грызуну

Писк и шуршание по ночам - первые признаки того, что в доме или на участке завелись грызуны. \ Фото: bing.com.

Виды грызунов

1. Домовые мышки

Домовая мышь. \ Фото: woodlandtrust.org.uk.

2. Мышки-полёвки

Мышь-полёвка. \ Фото: google.com.

3. Землеройки

Землеройка, как и мыши может нанести существенный вред. \ Фото: scenichudson.org.

4. Крысы

С крысами также стоит вести отчаянную борьбу. \ Фото: cdn.britannica.com.

Как предотвратить появление вредителей

От грызунов лучше всего избавляться на ранних стадиях. \ Фото: hips.hearstapps.com.

Несколько способов и средств борьбы с вредоносными грызунами

1. Применяйте яд

К сожалению, иногда без яда не обойтись. \ Фото: owlfriendly.org.au.

2. Ульразвук

Ультразвуковые приборы также помогают избавиться от грызунов. \ Фото: m.media-amazon.com.

3. Мышеловки

Также можно подобрать подходящую мышеловку. \ Фото: abctermite-pest.com.

4. Кот-мышелов

Кошка-мышелов. \ Фото: chagrinfallspetclinic.com.

5. Используйте народные средства

Лишними в арсенале не будут и народные средства. \ Фото: cdn.cdnparenting.com.