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Лучшие весенние подкормки для гортензий, роз и пионов

Весна — непростое время как для дачников, так и для всех растений, ведь и тем, и другим необходимо хорошо подготовиться к предстоящему сезону.
Если в период цветения вы хотите оказаться в радующем глаз своей красотой саду, то крайне важно весной помочь своим растениям, а именно подкормить их, чтобы в сезон они не испытывали недостатка в каких-либо витаминах или микроэлементах. Причем подкормки эти вовсе не обязательно должны быть сложными или дорогостоящими. Вот лишь несколько примеров.

Лучшие весенние подкормки для гортензий, роз и пионов

Для всех многолетних растений можно приготовить простую и вместе с тем крайне эффективную подкормку. Для нее в 10 л воды разводим 0.5 л настоянного куриного помета и 10 г комплексного удобрения для цветов, в нашем случае это «Fertika». Комплексное удобрение желательно предварительно развести в отдельной емкости, чтобы точно быть уверенным в том, что оно полностью растворилось.

Лучшие весенние подкормки для гортензий, роз и пионов

Такая подкормка отлично подойдет всем многолетним цветам в том числе розам, пионам, гортензии. Проводить ее необходимо весной, в зависимости от климатический условий, например, в самом конце апреля, обязательно по влажной, предварительно пролитой земле.

Лучшие весенние подкормки для гортензий, роз и пионов

Для гортензии также стоит проводить кислые подкормки, первую из которых можно подготовить при помощи лимонной кислоты, разведя 10 г кислоты в 10 л воды.

После такого «кислого» полива растение будет усваивать остальные подкормки гораздо лучше. Затем во время сезона цветения можно проводить органические кислые подкормки, например, разведенным в воде кефиром.

Лучшие весенние подкормки для гортензий, роз и пионов

Примерно через 10 дней после комплексной подкормки пионы, гортензии и другие растения, обладающие пышными цветочными «шапками» стоит подкормить некрепким раствором марганцовки — он не только обеззаразит почву, но и поспособствует значительному укреплению стеблей растения, которым в цветение будет гораздо проще держать на себе крупные соцветия.

Лучшие весенние подкормки для гортензий, роз и пионов

А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этих и других рекомендациях к весенним подкормкам для здоровых растений и обильного цветения.


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Растенияподкормка
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