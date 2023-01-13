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Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Милые декоративные вещицы, необычные полки, оригинальные осветительные приборы, вазы и даже крючки — все эти мелочи способны преобразить интерьер.
Однако при оформлении комнат следует быть очень аккуратным, ведь неправильно выбрав декоративные элменты, можно нарушить функциональность помещения и даже сделать комнаты визуально меньше, чего ни в коем случае нельзя допускать. Хотим поделиться идеями того, что можно заменить или добавить в интерьер, чтобы моментально преобразить помещение.

Повесьте необычные зеркала

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Оформите стену декоративными тарелками

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Добавьте оригинальные полки

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Замените люстры

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Добавьте яркие подушки

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Развесьте фонарики для уюта

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Спрячьте розетки и выключатели

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Установите вместительные стеллажи

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Оформите шторы держателями

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Используйте коряги в оформлении

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Сделайте фотоколлажи

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Оформите стены оригинальными панно

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Расставьте живые растения

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Прикрепите необычные крючки

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Используйте авторские вазы

Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

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