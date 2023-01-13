Милые декоративные вещицы, необычные полки, оригинальные осветительные приборы, вазы и даже крючки — все эти мелочи способны преобразить интерьер.
Однако при оформлении комнат следует быть очень аккуратным, ведь неправильно выбрав декоративные элменты, можно нарушить функциональность помещения и даже сделать комнаты визуально меньше, чего ни в коем случае нельзя допускать. Хотим поделиться идеями того, что можно заменить или добавить в интерьер, чтобы моментально преобразить помещение.
Повесьте необычные зеркала
Оформите стену декоративными тарелками
Добавьте оригинальные полки
Замените люстры
Добавьте яркие подушки
Развесьте фонарики для уюта
Спрячьте розетки и выключатели
Установите вместительные стеллажи
Оформите шторы держателями
Используйте коряги в оформлении
Сделайте фотоколлажи
Оформите стены оригинальными панно
Расставьте живые растения
Прикрепите необычные крючки
Используйте авторские вазы
Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его
Милые декоративные вещицы, необычные полки, оригинальные осветительные приборы, вазы и даже крючки — все эти мелочи способны преобразить интерьер.
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