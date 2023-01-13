Вещи, которые можно добавить в интерьер, чтобы преобразить его

Милые декоративные вещицы, необычные полки, оригинальные осветительные приборы, вазы и даже крючки — все эти мелочи способны преобразить интерьер.

Однако при оформлении комнат следует быть очень аккуратным, ведь неправильно выбрав декоративные элменты, можно нарушить функциональность помещения и даже сделать комнаты визуально меньше, чего ни в коем случае нельзя допускать. Хотим поделиться идеями того, что можно заменить или добавить в интерьер, чтобы моментально преобразить помещение.



Повесьте необычные зеркала







Оформите стену декоративными тарелками







Добавьте оригинальные полки







Замените люстры







Добавьте яркие подушки







Развесьте фонарики для уюта







Спрячьте розетки и выключатели







Установите вместительные стеллажи







Оформите шторы держателями







Используйте коряги в оформлении







Сделайте фотоколлажи







Оформите стены оригинальными панно







Расставьте живые растения







Прикрепите необычные крючки







Используйте авторские вазы



