Главные отличия американского дома от российского

Оказывается, что попадая в гости к американцам, россияне часто удивляются различиям в обустройстве жилья. То же самое происходит и у американцев, посещающих российские дома. Давайте рассмотрим 5 ключевых отличий. Неужели это действительно может удивить?







1. Кухни

2. Прачечные

3. Планировка

4. Санузлы

5. Окна и балконы

В раковинах в США есть измельчитель пищевых отходовВ американских кухнях почти всегда есть измельчитель пищевых отходов.Он называется диспоузер. Чаще всего он встроен в раковину. Это, в свою очередь, позволяет избавляться от остатков пищи, не боясь засорить трубы. А ещё в Америке большие холодильники. Американцы предпочитают закупать продукты оптом, поэтому их кухни часто оборудованы большими двухдверными холодильниками. Кроме того, даже в магазинах все продают в огромных бутылках или большими партиями.Также на их кухнях есть отдельные зоны хранения. Для хранения продуктов, помимо холодильника, используются морозильные камеры, шкафы для консервов, кладовые для сублиматов и многое другое.Американцы стирают вещи в прачечныхВ американских домах стиральные машины располагаются не на кухне или в ванной, как это принято у нас. Чаще всего она расположена в отдельной комнате, если это позволяет площадь, конечно. А иногда некоторым людям проще отдать стирать вещи в прачечную. Ещё вместо вывешивания белья на веревки, американцы пользуются сушилками. У нас в России ещё до сих пор многие сушат вещи на верёвке.Гардеробные — неотъемлемая часть американских домовМожет быть вы удивитесь, но в американских домах отсутствуют прихожие. В их домах практически нет выделенных прихожих. Тогда у многих возникает вопрос: а где же они хранят всю свою одежду? Или же обувь? Оказывается, что в американских домах есть большие гардеробные. Они чаще всего расположены рядом со спальнями. А ещё в отличие от российских квартир, где санузел обычно совмещенный, в американских домах у каждой спальни есть свой отдельный санузел, оборудованный унитазом, биде, раковиной, душем или ванной. В большинстве случаев это именно так.Также в санузлах есть встроенная душевая лейкаНо это ещё не всё, что нужно знать про санузел. У американцев дома есть встроенная душевая лейка. В американских ванных комнатах душевая лейка вмонтирована в стену и имеет только функцию регулировки угла наклона струи. Напор воды там слабее, чем в России. Это, конечно же, позволяет экономить воду, но делает процесс принятия душа более долгим. Также они всегда хранят аптечку в ванной комнате. Чаще всего аптечка размещается за зеркалом на высоте, недоступной для детей.Также у них очень распространены открытые террасыОказывается, что в американских домах окна имеют раздвижную конструкцию, позволяющую легко их снимать для безопасной и удобной мойки. А ещё этот народ может похвастаться отсутствием штор. Шторы в американских домах встречаются редко, жители предпочитают открывать окна для максимального проникновения солнечного света. Вместо балконов с остеклением, в южных штатах США распространены открытые террасы, где дети могут играть. Или же просто любой взрослый человек может насладиться свежим воздухом.Можно уверенно сказать, что эти различия отражают разные стили жизни и потребности жителей России и Америки.