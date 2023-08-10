Таинственный рот: 10 фактов, которых мы о нём не знаем
Кажется, что про рот все всё знают, и никаких сюрпризов он уже преподнести не может. Несмотря на то, что все им активно пользуются 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, нераскрытых тайн в нём осталось множество.
10. Почечные камни во рту
Почечные камни
В слюне содержится кальций, который может в специальных каналах формировать отложения похожие на те, что появляются в почках. Эти камни могут быть размером до 7 см, вызывая серьезные проблемы и боль. Причина отложения кальция не известна, но, возможно, это происходит в результате дегидратации, употребления вредных продуктов питания и медикаментов. В основном этим процессам подвержены взрослые мужчины. К счастью, есть много способов, с помощью которых можно от них избавиться, включая массаж, кислые леденцы и хирургию.
9. Слюна способствует повышению сексуального аппетита
Слюна способствует повышению сексуального аппетита
Многие филематологисты, изучающие поцелуи, утверждают, что 90% всех культур, существующих на Земле, практикуют поцелуи. Поцелуи способствуют выработке допамина, серотонина, окситоцина. Мужчины по статистике предпочитают мокрые поцелуи, так как в слюне содержится тестостерон, который стимулирует женское либидо и желание секса. Таким образом, когда большинство мужчин практикуют французские поцелуи, они подсознательно хотят, чтобы их партнерша разделила с ними их желание.
8. Слюна может рассекретить реальный возраст
Слюна может рассекретить реальный возраст
Не только отпечатки пальцев могут помочь идентифицировать человека. ДНК в слюне может дальше больше. Метилирование – это процесс, который может активизировать одни гены и приглушить – другие. С возрастом эти гены меняются и выражают себя по-разному. Точный возраст определить сложно, но с погрешностью в 5 лет реально.
7. Язык и здоровье
Язык и здоровье
Язык состоит из мышечной ткани, самой чувствительной и одной из самых сильных в нашем теле. Это единственная мышца, которая различает вкусы. На языке от 2 до 10 тысяч вкусовых рецепторов, которые гибнут и обновляются каждые 10-14 дней. Всего за 7 секунд еда попадает изо рта в желудок. По цвету языка мы можем судить о нашем здоровье. Розовый язык – признак здоровья. Желтоватый налет на языке свидетельствует о простуде или заболеваниях желудка, а белый язык сигнализирует о грибковой инфекции.
6. Зубы
Зубы
Зубы живут своей жизнью. В них действует своя кровеносная и нервная системы. Зуб состоит из трех составляющих: дентин, который формирует сам зуб, пульпа, с кровеносными сосудами и нервами, корень, который держит зуб в челюсти. Эмаль, которая покрывает зуб, считается самым крепким материалом в организме. Хотя не стоит проверять эмаль на прочность, открывая пивные бутылки зубами. Во рту взрослого человека может быть до 32 зубов, а у ребенка 3-х лет - до 20. В 5-6 лет у ребенка молочные зубы меняются на постоянные. Ежедневно нужно чистить зубы по 2-3 минуты, чтобы поддерживать их здоровье, хотя многие ограничиваются 45-70 секундами.
5. Десна разговаривают
Десна разговаривают
Десна очень важны, а также важно то, в каком они состоянии. У здоровых десен розоватый цвет и они не рыхлые на ощупь. Если десна кровоточат или стали чувствительными, то это свидетельствует о болезни.
4. Герпес на губах – не шутка
Герпес на губах – не шутка
Это, наверно, один из самых неприятных и пугающих диагнозов, так как герпес не излечивается. Это неприятная и вызывающая дискомфорт болезнь. Среди симптомов герпесных высыпаний на губах можно назвать болезненность губ, боль в горле. Высыпания могут появиться не только на губах, но и на щеках, и на шее. Кроме пузырьков, появляется зуд, жжение и кровоточивость. Со временем пузырьки сойдут, но кушать и пить будет сложно, пока ранки не заживут полностью.
3. Сочные губки
Сочные губки
Губы созданы не только для того, чтобы позировать для селфи. С их помощью происходит артикуляция звуков во время разговора, с помощью губ мы пьем и едим. Они также являются мощной эрогенной зоной. Кожа губ состоит из 3-5 слоев, а кожа лица - из 16 слоев. В губах нет потовых и жировых желез, которые помогали бы им быть увлажненными, поэтому они сохнут и трескаются, особенно зимой. Пухлые соблазнительные губы свидетельствуют об избытке эстрогена у женщины, а, значит, больше привлекают мужчин.
2. Язычок
Язычок
Язычком называется отросточек на задней стенке верхнего неба. Наука пытается объяснить целесообразность его существования. Во-первых, язычок помогает отправлять пищу в горло, он также способен вызвать возвратный рефлекс, если еду не получается проглотить. Во-вторых, он участвует в процессе выработки звуков во время разговора. Человек способен без него жить, некоторые даже сознательно избавляются от язычка, прибегая к увулопалатофарингопластике. Пациенты с удаленным язычком детально изучаются. Установлено, что его отсутствие способствует продуцированию большего количества слюны. К счастью, удаляют язычок только пациентам, страдающим на апноэ, храп, хронический кашель и СВДС.
1. Улыбка
Улыбка
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