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Человеческая цивилизация из космоса

Это необычная серия спутниковых фотографий, которая показывает, как выглядит созданный руками человека мир из космоса, антропогенные, а не природные ландшафты.




Город Бразилиа, находится в Бразилии.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Венеция, Италия.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Аэропорт в Далласе.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Гора Таранаки в Новой Зеландии и антропогенные ландшафты вокруг неё.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Огромные рыболовные сети на Тайване. Слева, вверху для масштаба — корабль.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Контейнерный терминал в порту Нью-Джерси.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Разноцветный промышленный район, Токай, Япония.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Карьер по добыче железной руды в Австралии.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Жилые кварталы в Барселоне, Испания.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Дорожная развязка в Джексонвиле, Флорида.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Популярный город-курорт Бока-Ратон, штат Флорида.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Рисовые террасы в Китае. С высоты похожи на разрисованный красками холст.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Лагерь беженцев в Кении.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Уничтожение и вырубка тропических лесов Амазонки в Бразилии. Из космоса видны «облысения».

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Фруктовые деревья в провинции Уэльва, Испания.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Горная дорога в Италии.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Дуррат Аль-Бахрейн (Durrat Al Bahrain) — группа искусственных островов в Бахрейне, расположенных у юго-восточного побережья главного острова, вблизи столицы королевства — Манамы.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Системы орошения в штате Канзас.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа







Поля с тюльпанами, Нидерланды.

Человеческая цивилизация из космоса космос, люди, природа


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