Домашние средства, которые помогут очистить утюг от накипи без дорогущей бытовой химии

Если однажды во время глажки одежды или постельного белья вы обнаружили на ткани странное пятно, скорее всего, дело в вашем утюге, а точнее, в накипи, которая скопилась внутри него. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо своевременно очищать прибор от солевых отложений и прочих загрязнений.

Сегодня мы расскажем, как это сделать при помощи подручных средств.







Функция самоочистки

Какие народные средства использовать для очистки утюга?

Средство 1: Уксус

Средство 2: Лимонная кислота

Средство 3: Газированная вода

Средство 4: Зубная паста

Средство 5: Сода

Как избежать появления накипи?

Для самоочистки выделена специальная кнопка.Большинство современных утюгов оснащены функцией самоочистки, которая существенно облегчает процесс ухода за устройством (а некоторые модели показывают еще и уровень налета). Поэтому, прежде чем искать какое-либо средство для устранения накипи, внимательно прочитайте инструкцию к прибору, а также посмотрите, что написано на панели управления.Если у вашего утюга есть эта функция, значит, нужно внимательно прочитать в инструкции, как именно ею воспользоваться. Обычно это происходит следующим образом:• Возьмите утюг, залейте воду в предназначенный для этого отсек, и хорошо нагрейте прибор.• Наклоните его над миской, раковиной или ведром, чтобы подошва смотрела вниз, а затем включите нужный режим. В процессе самоочистки из утюга вместе с водой выйдет и вся накопившаяся грязь.• После того, как жидкость закончится, резервуар нужно будет промыть чистой водой, а подошву насухо вытереть полотенцем.Если функции самоочистки нет, и вы не хотите прибегать к агрессивной бытовой химии, попробуйте справиться с проблемой при помощи подручных средств, которые наверняка найдутся в каждой квартире.Протрите подошву уксусом.Это настоящий универсальный солдат в решении бытовых вопросов. Хозяйки используют его для стирки, чистки плит и духовок, удаления известкового налета на кранах и пр. Чтобы привести утюг в порядок, тоже можно использовать уксус. Смешайте его с водой в пропорции 1:1, заполните специальный отсек в утюге примерно на одну треть, установите прибор вертикально и включите режим с максимальной температурой. Оставьте утюг примерно на 5-7 минут. В это время он, как и при обычной глажке, будет выключаться и заново нагреваться – это нормально, не стоит переживать.По истечении времени возьмите утюг, наклоните его над раковиной и включите режим отпаривания, нажав на соответствующую кнопку. Вместе с паром будет выходить и накипь. Продолжать процедуру необходимо до тех пор, пока утюг полностью не очистится и из подошвы не перестанут выходить грязные капли.На последнем этапе нужно заполнить резервуар чистой жидкостью и снова включить максимальную температуру. Это нужно сделать для того, чтобы полностью избавиться от уксуса, который остался в утюге. Повторите вышеописанный процесс над раковиной еще раз: переверните прибор и нажмите на кнопку отпаривания. Ждать, пока вода полностью испарится, не нужно – через пару минут можете вылить ее остатки и вытереть подошву полотенцем.Залейте в отсек для воды раствор лимонной кислоты.Чтобы избавиться от накипи, можно использовать лимонную кислоту. Наверняка вы постоянно ее используете, чтобы очистить чайник – так вот, с утюгом она действует аналогично. Налейте в миску 200 миллилитров воды, растворите в ней 20-25 граммов лимонной кислоты, тщательно размешайте и подождите, пока она полностью растворится. Для удобства перелейте получившийся раствор в стакан, а затем заполните им резервуар для воды.Поставьте утюг вертикально, нагрейте до максимума и оставьте примерно на 10 минут. Далее нужно сделать то же самое, что вы делали в предыдущем пункте: наклонить утюг над раковиной подошвой вниз и включить режим отпаривания.Когда грязь и ржавчина выйдут из отверстий, вытрите поверхность от их остатков и переходите ко второму этапу. Залейте чистую воду в отсек для жидкости, снова разогрейте утюг и дайте ему выпустить пар, с которым выйдут остатки лимонной кислоты. После этого слейте воду, дайте утюгу остыть и высохнуть.Утюг можно почистить изнутри обычной минералкойОбычно уксус и лимонная кислота есть на каждой кухне, но если у вас их вдруг не оказалось или нет в достаточном количестве, тогда на помощь придет обычная минеральная вода с газом. В ее состав входит углекислота, которая способна растворить накипь. Главный плюс этого способа заключается в том, что он максимально щадящий, поэтому никак не навредит утюгу.Порядок действий такой же, как и в предыдущих пунктах: налейте газировку в отсек для воды, включите режим с высокой температурой, подождите, пока подошва хорошо прогреется, а затем включите подачу пара, держа утюг над миской или раковиной. Если прибор очистится не полностью, повторите процедуру еще раз. Чтобы от накипи не осталось даже следа, на последнем этапе промойте утюг чистой водой.После зубной пасты подошва будет идеально чистая.А вы знали, что зубной пастой можно чистить не только зубы, но и утюг? Если накипь поселилась не внутри, а снаружи, это средство отлично подойдет для ее устранения. Выдавите небольшое количество пасты на холодную подошву прибора, тщательно протрите ее тряпкой, равномерно распределяя средство по поверхности, а затем включите утюг на минимальную температуру, чтобы он слегка нагрелся – так загрязнения быстрее отойдут. В конце устраните остатки пасты и налета мягкой салфеткой и протрите подошву влажной тряпкой. Если же она очень грязная, сначала смешайте пасту с содой, а уже потом наносите на поверхность утюга.Сделайте из соды кашицу и нанесите лопаткой на поверхность.Кстати, о соде – универсальном бытовом помощнике. Если накипь поселилась и внутри, и снаружи, это средство отлично справится с проблемой. Более того, сода устранит еще и нагар. Смешайте пару столовых ложек с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая кашица, а затем нанесите ее на загрязненную поверхность и тщательно пройдитесь мягкой тряпкой. Обратите внимание, что нельзя использовать металлические скребки и жесткие губки – они слишком агрессивно воздействуют на подошву и могут ее поцарапать. После очистки протрите поверхность влажной тканью и наслаждайтесь результатом.Заливайте в утюг только чистую воду.Не зря говорят, что проблему легче предотвратить, чем решить ее, поэтому вот список профилактических мер, которые позволят держать ваш утюг в идеальной чистоте:• Заливайте в прибор исключительно чистую воду: дистиллированную или фильтрованную. Если вы будете использовать жидкость из-под крана, в которой содержится большое количество солей и минералов, накипь будет образовываться очень быстро.• Сразу после глажки сливайте остатки воды из утюга – не оставляйте жидкость в резервуаре.• Старайтесь не перегревать утюг: выставляйте температуру, которая нужна для глажки определенной ткани, и не оставляйте утюг включенным.• Регулярно очищайте устройство, даже если нет видимых следов накипи. Самый простой способ – смешать воду с уксусом в пропорции 1:1, хорошо прогреть утюг, а затем включить функцию отпаривания. В конце отсек нужно промыть чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.• Если вы постоянно пользуетесь утюгом, включайте функцию самоочистки хотя бы два раза в месяц – это поможет предотвратить появление накипи.• Внимательно следите за состоянием подошвы. Если вы увидели нагар, пятна или другие загрязнения, сразу убирайте их тряпкой, смоченной в растворе уксуса или лимонной кислоты.